正面交鋒｜兩項目共售666伙 新界3球上車盤 周末互撼

新盤8月大戰升溫，兩大本地龍頭發展商旗下新界區項目，均同步加推及同日開賣。其中新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期原價加推168伙，提供最高15%折扣優惠，折實價336萬元起，折實平均呎價14,392元；另恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway新加推72伙，提供最高7%折扣優惠，折實價301.78萬元起。兩盤同於本周六進行銷售，涉666伙。
NOVO LAND「繼續輕鬆價」
新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND新價單屬原價加推，形容是「繼續輕鬆價」，包括38伙開放式、18伙一房、81伙兩房及31伙三房，實用面積213至701方呎，折實價336萬至965.43萬元，折實呎價12,996至16,289元。最低售價為1座2樓G室，面積214方呎連29方呎平台，開放式間隔，折實價336萬元，呎價15,701元；另1座2樓H室，面積213方呎連26方呎平台，開放式間隔，折實價336萬元，呎價15,775元。
新地代理總經理陳漢麟稱，項目將於周六次輪開售348伙，當中價單發售佔336伙，包括78伙開放式、35伙一房、165伙兩房及58伙三房，折實價336萬至965.43萬元，折實呎價12,838至16,289元。另12伙特色戶招標推售，將於周四晚上8時截票，周五進行抽籤。該盤上周六首輪銷售336伙，成功即日沽清。
ONE INNOVALE-Archway暫超購11倍
ONE INNOVALE-Archway接連加推單位應市，昨日新推3號價單，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，單位實用面積介乎208至609方呎，主要為一房連衣帽間間隔，折實價301.78萬至837.19萬元，折實呎價13,698至16,503元，折實平均呎價14,760元，較2號價單的14,560元，高1.4%；相比首張價單14,168元，則高4.2%。今批最低售價單位為A座1樓18室，面積208方呎，開放式間隔，折實價301.78萬元，呎價14,509元。
ONE INNOVALE-Archway同時落實周六進行首輪銷售，悉數發售3張價單單位共318伙，將分3節時段揀樓，最優先為P組，為該集團合資格員工組別，最多認購1伙；其次為A組須認購2至4伙；最後B組須認購1至2伙；周五中午12時截票，同日下午3時抽籤。林達民透露，項目截至昨晚8時半，已錄逾4,000票，超額逾11倍。