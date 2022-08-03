正面交鋒｜兩項目共售666伙 新界3球上車盤 周末互撼

NOVO LAND「繼續輕鬆價」

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND新價單屬原價加推，形容是「繼續輕鬆價」，包括38伙開放式、18伙一房、81伙兩房及31伙三房，實用面積213至701方呎，折實價336萬至965.43萬元，折實呎價12,996至16,289元。最低售價為1座2樓G室，面積214方呎連29方呎平台，開放式間隔，折實價336萬元，呎價15,701元；另1座2樓H室，面積213方呎連26方呎平台，開放式間隔，折實價336萬元，呎價15,775元。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目將於周六次輪開售348伙，當中價單發售佔336伙，包括78伙開放式、35伙一房、165伙兩房及58伙三房，折實價336萬至965.43萬元，折實呎價12,838至16,289元。另12伙特色戶招標推售，將於周四晚上8時截票，周五進行抽籤。該盤上周六首輪銷售336伙，成功即日沽清。