正面交鋒｜海日灣II佔最多 5新盤385伙元旦日開賣

海日灣II元旦推售298伙，當中184伙先到先得形式開售，餘下114伙招標發售，明年12月31日截標。銷售安排顯示，已出租單位將以租客有認購權購買之現有租賃出售予現有租客。

政府再放寬防疫措施，中港通關在望，發展商積極安排旗下新盤貨尾應市。據統計，明年1月1日「元旦」最少有5個項目正面交鋒，合共385伙，涵蓋分層單位及洋房；當中以億京發展的大埔白石角海日灣II涉及伙數最多，達298伙。

由百利保(617)及富豪酒店(078)合作的沙田九肚富豪．山峯亦於元旦日招標推售70伙，招標期至明年3月31日。有64伙分布在1、2、3、5、7、8座的A及B室，以及第2及3座的部分複式戶；另涉6幢洋房，面積最大為15號洋房，四房間隔，實用面積3,029方呎，連851方呎花園及585方呎天台。

英皇兩盤共推7伙招標

英皇國際(163)屯門畔海及中環半山捌號均落實同日推出共7伙招標，招標期至明年3月31日。當中畔海推出2號洋房，實用面積4,213方呎，連457方呎花園及884方呎天台；以及6號洋房，實用面積3,290方呎，連494方呎花園及640方呎天台。而半山捌號則推出5伙連平台或天台特色戶，單位實用面積181至491方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。

萊蒙國際(3688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO於元旦日起招標推售10伙，招標期至明年6月30日。單位實用面積556至1,258方呎，戶型涵蓋兩房至四房。

另外，由國際集團等發展的西貢尚林將於下周二推出2幢洋房招標，招標期至明年1月31日，包括洋房A，實用面積1,696方呎，連3,620方呎花園及609方呎天台；以及洋房B，實用面積2,238方呎，連985方呎花園及972方呎天台。