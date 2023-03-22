正面對撼｜考驗市場承接力 飛揚瑜一周末共推579伙

樓市走向復甦，發展商趁勢搶攻，兩個全新盤一次過於首輪推售所有單位，共涉579伙，並同於周六正面對撼。當中長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期所佔伙數最多，達400伙，勢考驗市場的承受能力。

飛揚昨原價加推餘下108伙，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，包括55伙一房、46伙兩房及7伙三房，當中涉及20伙連天台特色戶。以一房及兩房最高折扣15%、三房則17%計，折實價329萬至1,036.3萬元，折實呎價11,545至15,782元，折實平均呎價12,997元。入場單位3座1樓F室一房戶，實用面積263方呎，折實價329萬元，呎價12,510元。

長實營業部首席經理郭子威稱，於周六盡推全盤400伙發售，折實價306.9元起，折實平均呎價12,798元，有約74%單位折實價低於600萬元，將於周五截票。

