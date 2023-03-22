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地產
2023-03-22 04:29:48
日報

正面對撼｜考驗市場承接力 飛揚瑜一周末共推579伙

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飛揚

飛揚昨原價加推108伙；圖左為楊桂玲，右為郭子威。(陳奕釗攝)

樓市走向復甦，發展商趁勢搶攻，兩個全新盤一次過於首輪推售所有單位，共涉579伙，並同於周六正面對撼。當中長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期所佔伙數最多，達400伙，勢考驗市場的承受能力。

飛揚昨原價加推餘下108伙，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，包括55伙一房、46伙兩房及7伙三房，當中涉及20伙連天台特色戶。以一房及兩房最高折扣15%、三房則17%計，折實價329萬至1,036.3萬元，折實呎價11,545至15,782元，折實平均呎價12,997元。入場單位3座1樓F室一房戶，實用面積263方呎，折實價329萬元，呎價12,510元。
長實營業部首席經理郭子威稱，於周六盡推全盤400伙發售，折實價306.9元起，折實平均呎價12,798元，有約74%單位折實價低於600萬元，將於周五截票。
 

瑜一1B期

瑜一1B期昨原價加推餘下67伙；圖左為封海倫，右為陳慕蘭。(陳奕釗攝)

瑜一暫收逾6200票 超購逾33倍

華懋集團及港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一第1B期昨亦原價加推餘下67伙，華懋集團銷售總監封海倫指，涉及49伙兩房及18伙三房，維持最高15%折扣優惠，折實價約1,171.81萬至約3,045.29萬元，折實呎價25,530至34,374元，折實平均呎價29,318元。最低售價及呎價同為3B座2樓B室兩房戶，實用面積459方呎，折實價及呎價為1,171.81萬及25,530元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭說，項目將於周六發售179伙，折實價786.84萬元起，折實平均呎價27,083元，將於周四下午6時截票；另4伙四房特色戶於周日起招標推售，即第1B期全數183伙已開售。項目昨日已錄逾6,200票，超額認購逾33倍。
 

KOKO MARE

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀(左二)透露，KOKO MARE目標為本月底前公布首輪銷售安排。(陳奕釗攝)

KOKO MARE擬周四開價 首批最少90伙

另外，會德豐地產藍田KOKO MARE預告周四開價，副主席兼常務董事黃光耀透露，首批不少於90伙，涵蓋一房及兩房，亦會推出海景單位，大部分單位售價介乎600萬至900萬元，周六開始收票及開放展銷廳予公眾參觀，目標為本月底前公布首輪銷售安排。他又表示，項目現已累計收到近3,000個查詢。

即睇屯門飛揚第2期最新資訊(House730)

即睇何文田瑜一第1B期最新資訊(House730)

即睇藍田KOKO MARE最新資訊(House730)

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