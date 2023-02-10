步伐加快｜最細268方呎起 擬下周開價 KOKO ROSSO 首批最少80伙

市場期待今年首個全新盤開售已久，其中會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3A期KOKO ROSSO昨上載售樓說明書，提供392伙，實用面積268方呎起，標準單位主打兩房，佔逾300伙。發展商指，項目配合市場氣氛，加快推售步伐，最快下周開放示範單位及公布首張價單，料首批不少於80伙，擬月內開售。

據樓書顯示，項目由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座，標準樓層每層9至10伙設計。標準單位涉357伙，實用面積300至497方呎，包括一房及兩房連開放式廚房單位，各佔55伙及191伙；兩房獨立廚房涉111伙。另提供35伙特色戶，實用面積268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房，包括32伙連平台或天台特色戶、2伙天際特色戶及1伙連裝修特色戶。

全盤面積最細為6座2樓J室，實用面積268方呎，另連119方呎平台，一房間隔。面積最大為7座25樓C室，屬天際特色單位，實用面積988方呎，另連857方呎天台，採三房一套房加工作間連廁所設計，並內置樓梯通往天台。項目預計關鍵日期2024年6月30日，樓花期長約17個月。

會德豐地產常務董事黃光耀指，項目標準單位實用面積全數低於500方呎，料大部分單位售價會低於1,000萬元，又透露可能與銀行商討提供針對上車客或內地專才的按揭計劃。