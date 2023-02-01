歷史建築｜薄扶林沙宣道百年大宅推出招標 估值最高5.5億

中港恢復通關後，樓市氣氛好轉，豪宅市道亦升溫。最新屬三級歷史建築物、位於薄扶林沙宣道50及52號的百年大宅愛蓮別墅，遺囑執行人委託測量師行高力安排將物業公開招標出售。據悉，物業於市場估值介乎約5.2億至5.5億元，即每方呎樓面估值約3.5萬至3.8萬元。

可重建 1 幢或 2 幢豪宅

高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰稱，即使市況淡靜，豪宅市場仍錄不少高價成交，如歌賦山里3B號早前以每方呎10萬元售出、貝沙灣亦有一洋房錄得每方呎9.1萬元的高價成交、山頂道8號一複式單位更錄得每方呎12萬元的超高價成交，反映本地富豪對超級豪宅的追捧。

他續稱，是次招標物業擁有極高的重建潛力，可重建為1幢或2幢獨立豪華洋房，每幢均坐享無遮擋海景，並附設特大花園，市場上放售的一眾洋房皆難以比肩。此外，港島南區及薄扶林的大部分臨海地段均由老牌家族或本地富豪持有，極少放售。

高力資本市場及投資服務部高級董事溫達文指，山頂、南區及薄扶林為傳統豪宅地段，一直備受追捧，惟可供放售的重建地盤稀少，地價動輒亦要每方呎8萬至10萬元以上，以近期太古地產(1972)售出的金馬麟山道5號為例，其成交地價為每方呎9.4萬元。是次招標物業正面臨海，坐擁180度無遮擋海景，背山面海，廷綿翠綠，坐擁極高私密度的優越地理環境，自用投資兩相宜，加上香港和內地已恢復通關，預計市場反應將十分熱烈。