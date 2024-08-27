每日新盤成交一覽：何文田交投旺 朗賢峯連沽2伙 傲玟三房2700萬售出

據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(26日)約錄8宗成交。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」IIB期周一(26日)售出2伙，吸金逾2,553萬元。成交單位為第5B座22樓和23樓B室，實用面積均為521方呎，同屬兩房間隔，分別以1,270.6萬元和1,283.1萬元售出，呎價約24,388元和24,628元。

【傲玟三房呎價近2.2萬】

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」周一(26日)錄得一宗成交，單位為第2座25樓C室，實用面積1,244方呎，三房間隔，以2,700萬元沽出，呎價約21,704元。