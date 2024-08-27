每日新盤成交一覽：何文田交投旺 朗賢峯連沽2伙 傲玟三房2700萬售出

據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(26日)約錄8宗成交。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」IIB期周一(26日)售出2伙，吸金逾2,553萬元。成交單位為第5B座22樓和23樓B室，實用面積均為521方呎，同屬兩房間隔，分別以1,270.6萬元和1,283.1萬元售出，呎價約24,388元和24,628元。
【傲玟三房呎價近2.2萬】
原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」周一(26日)錄得一宗成交，單位為第2座25樓C室，實用面積1,244方呎，三房間隔，以2,700萬元沽出，呎價約21,704元。
【睿峰兩房893萬沽】
由鼎珮集團持有的長沙灣「睿峰」周一(26日)以893.3萬元售出西翼29樓H室，實用面積319方呎，兩房間隔，呎價約28,003元。
【NOVO LAND3B期一房售383萬】
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期於周一(26日)售出Fiskars第2A座31樓D室，實用面積292方呎，一房間隔，成交價383.06萬元，呎價約13,118元。
【星凱．堤岸月內售出24伙】
中洲置業火炭現樓新盤「星凱．堤岸」月內已售出24伙，套現逾2.5億元。最新於周一(26日)沽出3座48樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，可享開揚城門河景，成交價1,312.1萬元，呎價約19,381元。
據悉，樓盤開售迄今累沽1,191伙，佔全盤1,335伙逾89%。
【澐璟錄一客兩食】
由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」周一(26日)錄得「一客兩食」成交個案，分別位於3B座的25樓B室，以及同座23樓B室，同屬兩房間隔，可享維多利亞港海景，成交金額合共逾2,600萬元。
是日成交的2伙由同一組買家購入，包括3B座25樓B室，實用面積523方呎，以1,310.42萬元售出，呎價近25,056元；而3B座23樓B室，實用面積同為523方呎，以1,303.9萬元沽出，呎價逾24,931元。
發展商指，「澐璟」自開售迄今累沽264伙，套現逾109.97億元。