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2024-08-02 12:30:00

每日新盤成交一覽：單日交投不足10宗 啟德新界現樓獲追捧

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每日新盤成交一覽：單日交投不足10宗 啟德新界現樓獲追捧

新盤單日錄得零星成交，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(1日)約錄8宗成交。(資料圖片)

新盤單日錄得零星成交，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(1)約錄8宗成交。最高成交為中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」最新售出第2A30H室，實用面積774方呎，屬三房一套間隔，以1,999.3萬元成交，呎價約25,831元。

【海日灣三房1429萬標售】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣」周四(1)以招標形式售出COURT B19A室，實用面積877方呎，三房間隔，成交價1,429.2萬元，呎價約16,296元，買家採105天付款計劃入市。

【星凱．堤岸連沽4伙】

中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」8月首日即錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬元。發展商指，最新售出的4伙實用面積由325731方呎，成交價由643.3萬至1,401.5萬元，實用呎價介乎18,16119,794元。

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據了解，有買家為「星凱．堤岸」業主，本已購入項目2伙，並將其中1伙開放式單位租出，每月租金15,800元，呎租高達61元，租金回報超過3.7厘，且租客更一次過繳付一年租金。

星凱．堤岸單日沽4伙 有業主見回報可觀「添食」一房作投資｜新盤成交

星凱．堤岸開售迄今累沽1,171伙，佔全盤1,335伙近88%。(資料圖片)

意嵐開放式呎售1萬

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」昨日(1)錄得一宗成交，單位為第5B15G室，實用面積328方呎，開放式間隔，以328.9萬元售出，呎價約10,027元。

NOVO LAND3B期三房831萬沽

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期本月成交持續，最新錄得Fiskars2A座的7A1室成交，實用面積697方呎，三房間隔，成交價831.35萬元，呎價約11,928元。

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