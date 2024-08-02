每日新盤成交一覽：單日交投不足10宗 啟德新界現樓獲追捧

新盤單日錄得零星成交，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(1日)約錄8宗成交。最高成交為中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」最新售出第2A座30樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套間隔，以1,999.3萬元成交，呎價約25,831元。
【海日灣三房1429萬標售】
億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣」周四(1日)以招標形式售出COURT B第1座9樓A室，實用面積877方呎，三房間隔，成交價1,429.2萬元，呎價約16,296元，買家採105天付款計劃入市。
【星凱．堤岸連沽4伙】
中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」8月首日即錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬元。發展商指，最新售出的4伙實用面積由325至731方呎，成交價由643.3萬至1,401.5萬元，實用呎價介乎18,161至19,794元。
據了解，有買家為「星凱．堤岸」業主，本已購入項目2伙，並將其中1伙開放式單位租出，每月租金15,800元，呎租高達61元，租金回報超過3.7厘，且租客更一次過繳付一年租金。
【意嵐開放式呎售1萬】
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」昨日(1日)錄得一宗成交，單位為第5B座15樓G室，實用面積328方呎，開放式間隔，以328.9萬元售出，呎價約10,027元。
【NOVO LAND第3B期三房831萬沽】
新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期本月成交持續，最新錄得Fiskars第2A座的7樓A1室成交，實用面積697方呎，三房間隔，成交價831.35萬元，呎價約11,928元。