每日新盤成交一覽：單日錄15宗 大手客積極入市

「澐璟」周四(15日)錄得「一客兩食」成交個案，分別位於2座17樓A及B室。(資料圖片)

新盤市場大手客活躍，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(15日)約錄15宗成交。當中由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」周四(15日)錄得「一客兩食」成交個案，分別位於2座17樓A及B室，同為四房雙套連私人電梯大堂單位，可享維多利亞港海景，成交金額共逾1.64億元。

據悉，是日成交的2伙由同一組買家購入，包括2座17樓A室，實用面積1,909方呎，成交價8,302.19萬元，呎價約43,490元；而2座17樓B室，實用面積1,870方呎，以8,102.55萬元售出，呎價逾43,329元。發展商表示，「澐璟」開售迄今累沽262伙，套現逾109.7億元。

【星凱．堤岸獲投資客連掃3伙】

中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」成交熾熱，周四(15日)再錄4宗成交，營銷策劃總監楊聰永指出，其中一組客斥資1,993萬元，購入3個高層戶作長線投資。

涉及單位包括1座48樓C室，開放式間隔，實用面積228方呎，成交價505.8萬元，實用呎價22,184元；另外3座50樓D室，實用面積349方呎，採一房設計，成交價715.7萬元，實用呎價為20,507元；至於3座51樓D室，實用面積同為349方呎，附設124方呎天台，成交價715.7萬元，實用呎價為22,106元。

【ST. GEORGE'S MANSIONS兩房逾2600萬沽】

由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」周四(15日)售出一伙大宅，單位為1座23樓C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,674萬元，呎價約35,000元。

據悉，項目本月已售7伙，套現逾4.6億元；項目累售61伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。