每日新盤成交一覽：單日錄15宗 大手客積極入市

新盤市場大手客活躍，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(15日)約錄15宗成交。當中由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」周四(15日)錄得「一客兩食」成交個案，分別位於2座17樓A及B室，同為四房雙套連私人電梯大堂單位，可享維多利亞港海景，成交金額共逾1.64億元。
據悉，是日成交的2伙由同一組買家購入，包括2座17樓A室，實用面積1,909方呎，成交價8,302.19萬元，呎價約43,490元；而2座17樓B室，實用面積1,870方呎，以8,102.55萬元售出，呎價逾43,329元。發展商表示，「澐璟」開售迄今累沽262伙，套現逾109.7億元。
【星凱．堤岸獲投資客連掃3伙】
中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」成交熾熱，周四(15日)再錄4宗成交，營銷策劃總監楊聰永指出，其中一組客斥資1,993萬元，購入3個高層戶作長線投資。
涉及單位包括1座48樓C室，開放式間隔，實用面積228方呎，成交價505.8萬元，實用呎價22,184元；另外3座50樓D室，實用面積349方呎，採一房設計，成交價715.7萬元，實用呎價為20,507元；至於3座51樓D室，實用面積同為349方呎，附設124方呎天台，成交價715.7萬元，實用呎價為22,106元。
【ST. GEORGE'S MANSIONS兩房逾2600萬沽】
由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」周四(15日)售出一伙大宅，單位為1座23樓C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,674萬元，呎價約35,000元。
據悉，項目本月已售7伙，套現逾4.6億元；項目累售61伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。
【尚逸開放式售466萬】
大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周四(15日)售出25樓E室，實用面積213方呎，開放式間隔，以466.12萬元成交，呎價約21,883元。項目日前加推17伙，折實售價421.78萬元起，全數落實於本周日(18日)起以先到先得形式發售。
【PARK SEASONS連沽2伙】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周四(15日)連沽2伙，成交單位包括2A座46樓F室，實用面積327方呎，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。項目今日(16日)推售全新第2B座涉70伙，折實售價約453萬元起，折實呎價13,997元起。
【Wetland Seasons Bay第3期售出連平台特色戶】
新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期周四(15日)招標售出一伙連平台特色戶，單位為第6A座1樓A9室，實用面積386方呎，連148方呎平台，兩房間隔，成交價625萬元，呎價約16,192元。買家成交期240日，另享現金回贈。
【朗譽錄本月首宗成交】
保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘「朗譽」周四(15日)錄得本月首宗成交，單位為第2座20樓E室，實用面積331方呎，一房間隔，以694.88萬元售出，呎價約20,993元。
【滙都I一房呎售1.2萬】
泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」周四(15日)以418.77萬元售出第2座6樓A03室，實用面積345方呎，一房間隔，呎價約12,138元。
【NOVO LAND第3B期開放式312萬沽】
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周四(15日)錄得一宗成交，單位為第2A座20樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，以312.69萬元售出，呎價約12,408元。
【利奧坊．首隅兩房614萬成交】
恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊．首隅」售出7樓H室，實用面積351方呎，兩房間隔，成交價614.35萬元，呎價約17,503元。