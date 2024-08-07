每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家可享逾16%回贈

豪宅銷情暢旺，新盤貨尾亦陸續獲承接。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周二(6日)約錄13宗成交。由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」單日連沽3伙，合共涉資逾2.5億元，當中有大手客人斥逾1.6億元購入2伙，單位包括第3座15樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元；以及第3座15樓B室，實用面積1,839方呎，三房連雙套房間隔，成交價7,580萬元，呎價約41,218元。

【大學閣四房 7600 萬標售】

華懋集團旗下西半山「大學閣」周二(6日)以招標形式售出第2座11樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,600萬元，呎價約47,980元。華懋集團銷售總監封海倫表示，「大學閣」撤辣至今共錄得12宗大額成交，套現逾7.8億元。項目開售至今合共售出40伙，總成交金額逾31.8億元。

【海日灣 II 三房買家先租後買入市】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」周二(6日) 錄得1伙連天台特色戶成交，單位為第8座20樓A室，實用面積1,070方呎，連925方呎天台，三房間隔，以2,074.9萬元招標售出，呎價約19,392元。買家採先租後買方式入市，可獲贈約345萬元租金回贈，佔成交金額約16.6%。

【 Wetland Seasons Bay 第 3 期 連沽 2 伙】

新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期新增現金回贈後，銷情持續，周二(6日)連沽2伙，吸金827.92萬元。第6A座10樓C1室以422.86萬元招標售出，實用面積268方呎，開放式間隔，呎價約15,778元，成交期為240日。