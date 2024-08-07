每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家可享逾16%回贈

豪宅銷情暢旺，新盤貨尾亦陸續獲承接。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周二(6日)約錄13宗成交。由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」單日連沽3伙，合共涉資逾2.5億元，當中有大手客人斥逾1.6億元購入2伙，單位包括第3座15樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元；以及第3座15樓B室，實用面積1,839方呎，三房連雙套房間隔，成交價7,580萬元，呎價約41,218元。
【大學閣四房7600萬標售】
華懋集團旗下西半山「大學閣」周二(6日)以招標形式售出第2座11樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,600萬元，呎價約47,980元。華懋集團銷售總監封海倫表示，「大學閣」撤辣至今共錄得12宗大額成交，套現逾7.8億元。項目開售至今合共售出40伙，總成交金額逾31.8億元。
【海日灣II三房買家先租後買入市】
億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」周二(6日) 錄得1伙連天台特色戶成交，單位為第8座20樓A室，實用面積1,070方呎，連925方呎天台，三房間隔，以2,074.9萬元招標售出，呎價約19,392元。買家採先租後買方式入市，可獲贈約345萬元租金回贈，佔成交金額約16.6%。
【Wetland Seasons Bay第3期連沽2伙】
新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期新增現金回贈後，銷情持續，周二(6日)連沽2伙，吸金827.92萬元。第6A座10樓C1室以422.86萬元招標售出，實用面積268方呎，開放式間隔，呎價約15,778元，成交期為240日。
【雲滙第1期三房1408萬招標售出】
新鴻基地產(016)大埔白石角新盤「雲滙」第1期周二(6日)招標售出第6座19樓A1室，實用面積777方呎，三房間隔，成交價1,408萬元，呎價約18,121元，買家另享現金回贈。
【Grand YOHO第2期三房呎價1.78萬】
新鴻基地產(016)元朗「Grand YOHO」第2期時隔3月再錄成交，周二(6日)以招標形式售出第3座6樓D室，實用面積755方呎，連128方呎平台，三房一套間隔，以1,347.1萬元成交，呎價約17,842元。
【SILVERSANDS連平台四房逾1600萬沽】
信和置業(083)馬鞍山烏溪沙「SILVERSANDS」周二(6日)售出一伙平台特色戶，單位為第2座G樓A室，實用面積1,038方呎，連714方呎平台，四房一套間隔，連2個車位以1,633萬元成交，呎價約15,732元，買家成交期為90日。
【柏蔚森III兩房呎售1.87萬】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」售出第1座28樓H室，實用面積394方呎，兩房間隔，成交價738.2萬元，呎價約18,736元。
【逸璟．龍灣三房呎價守1萬】
中國中冶(1618)旗下中冶置業荃灣青龍頭「逸璟．龍灣」周二(6日)以招標形式售出第1座3樓A室，實用面積928方呎，三房間隔，成交價978萬元，呎價約10,539元。
【凱和山兩房528.8萬沽】
由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」周二(6日)以528.8萬元售出第5座6樓C室，實用面積498方呎，兩房間隔，呎價約10,618元。