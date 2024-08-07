熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-08-07 11:51:41

每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家可享逾16%回贈

分享：
每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家可享逾16%回贈

「海日灣II」周二(6日) 錄得1伙連天台特色戶成交，以2,074.9萬元招標售出。(資料圖片)

豪宅銷情暢旺，新盤貨尾亦陸續獲承接。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周二(6)約錄13宗成交。由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」單日連沽3伙，合共涉資逾2.5億元，當中有大手客人斥逾1.6億元購入2伙，單位包括第315A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元；以及第315B室，實用面積1,839方呎，三房連雙套房間隔，成交價7,580萬元，呎價約41,218元。

【大學閣四房7600萬標售】

華懋集團旗下西半山「大學閣」周二(6)以招標形式售出第211A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,600萬元，呎價約47,980元。華懋集團銷售總監封海倫表示，「大學閣」撤辣至今共錄得12宗大額成交，套現逾7.8億元。項目開售至今合共售出40伙，總成交金額逾31.8億元。

【海日灣II三房買家先租後買入市】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」周二(6) 錄得1伙連天台特色戶成交，單位為第820A室，實用面積1,070方呎，連925方呎天台，三房間隔，以2,074.9萬元招標售出，呎價約19,392元。買家採先租後買方式入市，可獲贈約345萬元租金回贈，佔成交金額約16.6%

Wetland Seasons Bay3連沽2伙】

新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期新增現金回贈後，銷情持續，周二(6)連沽2伙，吸金827.92萬元。第6A10C1室以422.86萬元招標售出，實用面積268方呎，開放式間隔，呎價約15,778元，成交期為240日。

每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家享逾16%現金回贈

信和置業(083)馬鞍山烏溪沙「SILVERSANDS」周二(6日)售出一伙平台特色戶。(資料圖片)

【雲滙第1期三房1408萬招標售出】

新鴻基地產(016)大埔白石角新盤「雲滙」第1期周二(6)招標售出第619A1室，實用面積777方呎，三房間隔，成交價1,408萬元，呎價約18,121元，買家另享現金回贈。

Grand YOHO2期三房呎價1.78萬】

新鴻基地產(016)元朗「Grand YOHO」第2期時隔3月再錄成交，周二(6)以招標形式售出第36D室，實用面積755方呎，連128方呎平台，三房一套間隔，以1,347.1萬元成交，呎價約17,842元。

SILVERSANDS連平台四房逾1600萬沽】

信和置業(083)馬鞍山烏溪沙「SILVERSANDS」周二(6)售出一伙平台特色戶，單位為第2GA室，實用面積1,038方呎，連714方呎平台，四房一套間隔，連2個車位以1,633萬元成交，呎價約15,732元，買家成交期為90日。

adblk5
每日新盤成交一覽：大額交投湧現 海日灣II買家享逾16%現金回贈

「逸璟．龍灣」周二(6日)以招標形式售出第1座3樓A室。(資料圖片)

【柏蔚森III兩房呎售1.87萬】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」售出第128H室，實用面積394方呎，兩房間隔，成交價738.2萬元，呎價約18,736元。

【逸璟．龍灣三房呎價守1萬】

中國中冶(1618)旗下中冶置業荃灣青龍頭「逸璟．龍灣」周二(6)以招標形式售出第13A室，實用面積928方呎，三房間隔，成交價978萬元，呎價約10,539元。

【凱和山兩房528.8萬沽】

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」周二(6)528.8萬元售出第56C室，實用面積498方呎，兩房間隔，呎價約10,618元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️

cat