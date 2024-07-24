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地產
2024-07-24 11:17:38

每日新盤成交一覽：尚逸單日沽2伙 維港滙III連錄兩房成交

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每日新盤成交一覽：尚逸單日沽2伙 維港滙III連錄兩房成交

「尚逸」周二(23日)連沽2伙，套現約1,395.61萬元。(資料圖片)

據成交紀錄冊顯示，一手市場於周二(23日)約錄8宗成交，其中大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周二(23日)連沽2伙，套現約1,395.61萬元。成交單位包括11樓A室，實用面積389方呎，兩房間隔，以823.88萬元售出，呎價約21,179元；另19樓D室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價571.73萬元，呎價約19,991元。

【瓏珀山連沽2伙 呎價高見1.8萬】

新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」銷情持續，周二(23日)以招標形式售出2伙，套現約3,937.7萬元；項目兩個月內累售63伙。

2伙標售單位分別為King Tower 1 19樓A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,211方呎，成交金額2,265.5萬元，呎價18,708元；以及King Tower 2 18樓D單位，三房一套間隔，實用面積990方呎，成交金額1,672.2萬元，呎價16,891元。

新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」銷情持續，周二(23日)以招標形式售出2伙，套現約3,937.7萬元；項目兩個月內累售63伙。 2伙標售單位分別為King Tower 1 19樓A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,211方呎，成交金額2,265.5萬元，呎價18,708元；以及King Tower 2 18樓D單位，三房一套間隔，實用面積990方呎，成交金額1,672.2萬元，呎價16,891元。 「瓏珀山」位於小瀝源多石街33號，採低密度建築群設計，分兩期發展，設5座19層高住宅大樓，合共提供335伙，單位實用面積介乎920至2,504方呎，開則以三房及四房為主。

瓏珀山在兩個月內累售63伙。(資料圖片)

【NOVO LAND第3B期月內累沽38伙】

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期陸續有成交，周二售出第2B座9樓D室，實用面積439方呎，兩房間隔，成交價499.97萬元，呎價約11,389元。項目本月累沽38伙，套現逾1.95億元。

【維港滙III兩房逾1200萬售出】

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙III」周二連錄2宗成交，包括第2座26樓和28樓C室，實用面積449方呎，兩房間隔，分別以1,244.56萬元和1,263.27萬元成交，呎價為27,718元和28,135元。

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旺角ONE SOHO全盤沽清 一房呎售近2.3萬｜新盤成交

「ONE SOHO」售出全盤最後一伙，一房成交價逾650.5萬元。

【ONE SOHO全盤沽清 套現逾22億】

由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」今日(23日)售出全盤最後1伙，單位為29樓B1室，實用面積285方呎，一房間隔，成交價逾650.5萬元，呎價近2.3萬元。

資料顯示，項目全盤提供322伙，於2021年5月起開售至今已沽清，套現逾22億元。

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