每日新盤成交一覽：山頂道3幢洋房8.28億沽 傳買家為創科實業副主席

市場頻錄大額成交。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(8日)約錄8宗成交。由何崇本家族持有山頂道99、101及103號3幢洋房，昨日終以8.28億元售出。3座洋房面積約4,627至5,067方呎，總樓面面積約14,356方呎，平均呎價約57,676元。有傳媒引述消息人士指，買家為創科實業(669)副主席Stephan Horst Pudwill。

【維港滙I四房雙套逾4500萬沽】

由信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙I」周四(8日)售出1伙四房雙套，單位為1座11樓A室，實用面積1,385方呎，以4,580萬元成交，呎價約33,069元。據悉，該系列項目累計沽出1,242伙，連車位套現逾217億元。