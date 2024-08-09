每日新盤成交一覽：山頂道3幢洋房8.28億沽 傳買家為創科實業副主席

市場頻錄大額成交。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(8日)約錄8宗成交。由何崇本家族持有山頂道99、101及103號3幢洋房，昨日終以8.28億元售出。3座洋房面積約4,627至5,067方呎，總樓面面積約14,356方呎，平均呎價約57,676元。有傳媒引述消息人士指，買家為創科實業(669)副主席Stephan Horst Pudwill。
【維港滙I四房雙套逾4500萬沽】
由信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙I」周四(8日)售出1伙四房雙套，單位為1座11樓A室，實用面積1,385方呎，以4,580萬元成交，呎價約33,069元。據悉，該系列項目累計沽出1,242伙，連車位套現逾217億元。
【維港1號三房呎售2.3萬】
啟德現樓新盤熱賣，中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」周四(8日)錄得一宗成交，單位為1B座33樓H室，實用面積598方呎，三房間隔，以1,397.7萬元售出，呎價約23,373元。
【MONACO MARINE兩房1100萬成交】
同區會德豐地產旗下現樓項目「MONACO MARINE」售出第1B座32樓F室，實用面積435方呎，兩房間隔，成交價1,109.3萬元，呎價約25,501元。
【明翹匯分層單位沽清】
佳明集團(1271)青衣「明翹匯」周四(8日)沽出最後1伙分層單位，單位為2A座31樓A室，實用面積754方呎，成交價1,533.1萬元，呎價約20,333元。
發展商表示，全盤770伙分層單位已悉數沽清，僅餘最後5伙複式巨宅待售，戶型涵蓋三房兩套至四房三套，實用面積由1,829至2,728方呎，另設有特大私人平台，實用面積介乎412至1,157方呎。
【御海灣連平台三房1000萬售出】
新鴻基地產(016)旗下屯門現樓「御海灣」周四(8日)錄得一宗連平台特色戶成交，單位為第1座3樓D室，實用面積501方呎，連91方呎平台，三房間隔，成交價1,000萬元，呎價約19,960元。
【尚逸一房呎售2.2萬】
大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周四(8日)售出27樓G室，實用面積275方呎，一房間隔，成交價618.08萬元，呎價約22,476元。
【VAU Residence一房售529萬】
已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」周四(8日)售出11樓A室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價529.5萬元，呎價約18,710元。