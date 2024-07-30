每日新盤成交一覽：意嵐連售4伙開放式 瓏珀山2個月累沽65伙

新盤交投表現平穩，據成交紀錄冊顯示，周一(29日)約錄15宗一手成交。單日售出最多屬旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」，單日連錄4宗開放式成交，成交價介乎322.8萬至343萬元。最高成交單位為第5B座19樓G室，實用面積328方呎，以343萬元售出，呎價約10,457元。項目開售10日以來累積售出314伙，套現逾10億元。

【 NOVO LAND3B 期連錄特色戶成交】

同區新盤成交氣氛向好，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期周一(29日)連沽2伙特色單位，套現717.1萬元。成交單位包括第2A座花園層2樓E室和G室，實用面積分別為232方呎和278方呎，開放式及一房間隔，各連158方呎及108方呎平台，成交價333萬元和384.1萬元，呎價約14,353元和13,816元。

【朗濤花園複式戶逾 5000 萬標售】

鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」周一(29日)招標售出1伙花園複式戶，單位為H1座Garden Duplex (GD1)，實用面積2,782方呎，連635方呎花園，成交價5,063.3萬元，呎價約18,200元。