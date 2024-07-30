每日新盤成交一覽：意嵐連售4伙開放式 瓏珀山2個月累沽65伙

新盤交投表現平穩，據成交紀錄冊顯示，周一(29日)約錄15宗一手成交。單日售出最多屬旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」，單日連錄4宗開放式成交，成交價介乎322.8萬至343萬元。最高成交單位為第5B座19樓G室，實用面積328方呎，以343萬元售出，呎價約10,457元。項目開售10日以來累積售出314伙，套現逾10億元。
【NOVO LAND3B期連錄特色戶成交】
同區新盤成交氣氛向好，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期周一(29日)連沽2伙特色單位，套現717.1萬元。成交單位包括第2A座花園層2樓E室和G室，實用面積分別為232方呎和278方呎，開放式及一房間隔，各連158方呎及108方呎平台，成交價333萬元和384.1萬元，呎價約14,353元和13,816元。
【朗濤花園複式戶逾5000萬標售】
鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」周一(29日)招標售出1伙花園複式戶，單位為H1座Garden Duplex (GD1)，實用面積2,782方呎，連635方呎花園，成交價5,063.3萬元，呎價約18,200元。
【瓏珀山2個月套現逾12億】
新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」周一(29日)以招標形式再售出2伙，兩個月累沽共65伙，套現逾12.5億元。兩伙標售單位分別為Crown Tower, 6樓Garden Suite A室，四房三套間隔，實用面積1,462方呎，連718方呎花園，成交金額3,265.2萬元，成交呎價約22,334元；以及King Tower 2座17樓D室，三房一套間隔，實用面積990方呎，成交金額1,661萬元，成交呎價約16,778元。
【維港滙累錄17宗成交】
信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」於周一(29日)連沽2伙，戶型均屬兩房，成交價同樣超過1,400萬元，合共套現近2,900萬元。其中「維港滙II」第3A座23樓B室，實用面積490方呎，以近1,489萬元沽出，呎價約30,384元。
發展商表示，「維港滙」於7月迄今累錄17宗成交，套現逾4.4億元。
【朗譽2伙呎售逾1.9萬】
保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘「朗譽」周一(29日)連沽2伙，成交單位包括第2座9樓A室，實用面積730方呎，三房間隔，以1,427.92萬元售出，呎價約19,561元；另第2座17樓G室，實用面積589方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,156.41萬元，呎價約19,633元。
【曉柏峰一房455萬沽】
恒基地產(012)旗下長沙灣「曉柏峰」周一(29日)沽出第A座18樓A10室，實用面積247方呎，一房間隔，成交價455.58萬元，呎價約18,445元。