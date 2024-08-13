每日新盤成交一覽：新地3盤有交易 NOVO LAND第3B期連沽2伙

泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」周一(12日)錄得第2座8樓A05室成交，實用面積440方呎，兩房間隔，成交價510.77萬元，呎價約11,608元。

新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周一(12日)連沽2伙，吸金1,116.42萬元。成交單位包括第2B座26樓H室，實用面積441方呎，兩房間隔，以566.14萬元售出，呎價約12,838元。

已屆現樓的新鴻基地產(016)屯門「御半山」周一(12日)單日沽出2伙，最新招標售出「御半山」第1期第1B座27樓A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價860.3萬元，呎價約18,382元。

新盤成交表現穩定，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(12日)約錄14宗成交。新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期周一(12日)連沽3伙，套現1,988.56萬元，成交價由627.29萬至713.57萬元。售價最高單位為6A座5樓C6室，實用面積502方呎，三房間隔，呎價約14,215元。

【柏蔚森 I周五次輪賣65伙 】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」周一(12日)以685.8萬元售出第1座11樓G室，實用面積395方呎，兩房間隔，呎價約17,362元。

另外，「柏蔚森I」最新推出65伙於周五 (16日)以先到先得方式作次輪推售，包括15伙三房、50伙兩房，價單定價由871.2萬至1,511.3萬元，呎價介乎20,635元至26,988元。扣除最高折扣18%後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價介乎16,919元至22,129元，折實平均呎價20,130元。以定價計，次輪發售單位市值約5.6億元。

【 THE HENLEY 一房售 841 萬】

已屆現樓的恒基地產(012)旗下啟德新盤「THE HENLEY」周一(12日)售出2伙，成交單位包括「The HENLEY II」第1座6樓H室，實用面積379方呎，一房間隔，成交價841.31萬元，呎價約22,198元。