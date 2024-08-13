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地產
2024-08-13 11:37:01

每日新盤成交一覽：新地3盤有交易 NOVO LAND第3B期連沽2伙

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每日新盤成交一覽：新地3盤有交易 NOVO LAND第3B期連沽2伙

據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(12日)約錄14宗成交。(資料圖片)

新盤成交表現穩定，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(12)約錄14宗成交。新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第3期周一(12)連沽3伙，套現1,988.56萬元，成交價由627.29萬至713.57萬元。售價最高單位為6A5C6室，實用面積502方呎，三房間隔，呎價約14,215元。

【御半山連沽2伙】

已屆現樓的新鴻基地產(016)屯門「御半山」周一(12)單日沽出2伙，最新招標售出「御半山」第1期第1B27A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價860.3萬元，呎價約18,382元。

NOVO LAND3B期單日套現逾千萬】

新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周一(12)連沽2伙，吸金1,116.42萬元。成交單位包括第2B26H室，實用面積441方呎，兩房間隔，以566.14萬元售出，呎價約12,838元。

滙都I兩房510萬沽】

泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」周一(12)錄得第28A05室成交，實用面積440方呎，兩房間隔，成交價510.77萬元，呎價約11,608元。

【柏蔚森I周五次輪賣65伙

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」周一(12)685.8萬元售出第111G室，實用面積395方呎，兩房間隔，呎價約17,362元。

另外，「柏蔚森I最新推出65伙於周五 (16日)以先到先得方式作次輪推售，包括15伙三房、50伙兩房，價單定價由871.2萬至1,511.3萬元，呎價介乎20,635元至26,988元。扣除最高折扣18%後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價介乎16,919元至22,129元，折實平均呎價20,130元。以定價計，次輪發售單位市值約5.6億元。

THE HENLEY一房售841萬】

已屆現樓的恒基地產(012)旗下啟德新盤「THE HENLEY」周一(12)售出2伙，成交單位包括「The HENLEY II」第16H室，實用面積379方呎，一房間隔，成交價841.31萬元，呎價約22,198元。

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ST. GEORGE'S MANSIONS本月售出5伙 兩房逾2544萬沽｜豪宅成交

ST. GEORGE'S MANSIONS累售59伙，總套現逾60億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS月內沽5

由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」銷情持續，周一(12)錄得一宗成交，單位為1 21C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,544.12萬元，呎價33,300元。

發展商表示，項目本月已售出5伙，套現逾3.6億元；全盤累售59伙，總套現逾60億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。

【凱柏峰III兩房售逾900萬】

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」周一(12)售出第3B12D室，實用面積572方呎，兩房連儲物間間隔，以914.04萬元成交，呎價約15,980元。

【尚逸一房呎價逾2.5萬】

大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周一(12)錄得一宗成交，單位為26B室，實用面積268方呎，一房間隔，成交價690.69萬元，呎價約25,772元。

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