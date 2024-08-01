每日新盤成交一覽：晉環兩房撻訂重售賣平27% 澐璟兩房呎價逾2.4萬

買家承接力放緩，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周三(7月31日)約錄8宗成交。其中路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」早前更新共3張價單，當中第2B座36樓C室大幅劈價達17.5%，實用面積639方呎，兩房間隔，最新以1,856.2萬元成功售出，呎價約29,049元。該單位曾於2021年5月以2,525.3萬元成交，並於2023年3月終止交易，新售價較3年前售價低近27%。
【尚逸一房呎售2.3萬】
大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」昨日(31日)連沽3伙，套現1,583.36萬元。該批單位成交價由438.2萬至630.08萬元，最高售價單位為26樓F室，實用面積278方呎，一房間隔，呎價約22,665元。
【維港滙7月累沽19伙】
市區現樓新盤銷情持續，信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」7月累錄19宗成交，套現逾5.1億元，當中超過九成為內地買家。
該盤於昨日(31日)連沽2伙，屬三房及四房大單位，合共涉資6,918萬元。當中包括「維港滙I」第1座7樓A室，實用面積1,385方呎，四房間隔，成交價4,180萬元，呎價30,181元。
【澐璟兩房售1291萬】
啟德項目持續獲買家追捧。由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」昨日售出第3B座21樓B室，實用面積523方呎，兩房間隔，成交價1,290.96萬元，呎價約24,684元。
【NOVO LAND第3B期沽平台特色戶】
新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期錄得一宗成交，單位為Fiskars第2A座2樓C室，實用面積271方呎，一房間隔，連91方呎平台。成交價384.54萬元，呎價約14,190元。該盤7月累積沽出52伙，吸金逾2.5億元。