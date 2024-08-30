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地產
2024-08-30 15:19:09

每日新盤成交一覽：期望減息交投放緩 海日灣II三房近1800萬沽

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每日新盤成交一覽：期望減息交投放緩 海日灣II三房近1800萬沽

「海日灣II」周四(29日)售出第3座8樓C室，實用面積1,196方呎，三房間隔。(資料圖片)

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減息訊號加強，買家入市趨謹慎，新盤交投稍有回落，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(29)約錄5宗成交。億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」周四(29)售出第38C室，實用面積1,196方呎，三房間隔，以1,794.5萬元成交，呎價約15,004元。買家採「先租後買 」付款計劃入市，可享75%租金回贈達320.7萬元。

【海璇II三日連沽5伙

新鴻基地產(016)旗下北角現樓新盤「海璇II」周四(29)招標售出311A室，實用面積1,492方呎，四房間隔，連一個車位以4,986.8萬元成交，呎價約33,424元。據成交紀錄冊顯示，項目3日內連沽5伙，套現逾2.2億元。

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NOVO LAND3B期再沽1伙一房

 

新地屯門新盤「NOVO LAND」第3B期本月累沽38伙，最新於周四(29)售出第2A5D室，實用面積292方呎，一房間隔，以363.81萬元成交，呎價約12,459元。

海璇II周日起招標發售6伙 面積1155及1492呎｜北角新盤

「海璇II」自本周推售以來暫沽5伙，套現約2.2億元。(資料圖片)

維港滙III兩房售1282萬

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙III」最新錄得一宗成交，單位為第27A室，實用面積584方呎，兩房間隔，成交價1,282.47萬元，呎價約21,960元。

泰峯開放式呎價近1.5萬

王新興集團旗下九龍灣「泰峯」周四(29)售出1伙開放式戶，單位為第2B15F室，實用面積273方呎，以409.1萬元成交，呎價約14,985元。

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