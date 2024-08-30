每日新盤成交一覽：期望減息交投放緩 海日灣II三房近1800萬沽

減息訊號加強，買家入市趨謹慎，新盤交投稍有回落，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(29日)約錄5宗成交。億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」周四(29日)售出第3座8樓C室，實用面積1,196方呎，三房間隔，以1,794.5萬元成交，呎價約15,004元。買家採「先租後買 」付款計劃入市，可享75%租金回贈達320.7萬元。

【海璇 II三日連沽5伙 】

新鴻基地產(016)旗下北角現樓新盤「海璇II」周四(29日)招標售出3座11樓A室，實用面積1,492方呎，四房間隔，連一個車位以4,986.8萬元成交，呎價約33,424元。據成交紀錄冊顯示，項目3日內連沽5伙，套現逾2.2億元。