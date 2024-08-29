每日新盤成交一覽：海璇II三房逾3800萬招標售出 雲海沽連天台特色戶

新盤交投穩定，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周三(28日)約錄15宗成交。售價最高屬新鴻基地產(016)旗下北角現樓新盤「海璇II」周三(28日)以招標形式售出第3座8樓B室，實用面積1,155方呎，三房間隔，連車位3,869.25萬元成交，呎價約33,500元。
【雲海頂層特色戶2928萬沽】
新地馬鞍山現樓新盤「雲海」周三(28日)以2,928萬元招標售出一伙頂層連天台特色戶，單位為第1座10樓A室，五房雙套間隔，實用面積1,352方呎，連838方呎天台，可經由室內樓梯前往，呎價約21,657元。
【瓏珀山招標售出2伙】
新地沙田半山現樓新盤「瓏珀山」周三(28日) 以招標形式售出2伙單位，吸金3,771.8萬元。項目3個月內累售72伙，套現近14.3億元。據悉，是次標售單位分別為King Tower 2座18樓A室，三房連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交金額1,933.8萬元，成交呎價18,226元；另King Tower 2座18樓E室，三房連書房間隔，實用面積1,056方呎，成交金額1,838萬元，成交呎價17,405元。
【NOVO LAND本月累沽47伙】
新地屯門新盤「NOVO LAND」第3B期銷情持續暢旺，本月累沽約47伙，周三(28日) 最新售出Fiskars第2A座11樓D室，實用面積292方呎，一房間隔，成交價367.19萬元，呎價為12,575元。
【柏蔚森III連續3日錄成交】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」連續3日有成交，最新於周三(28日)售出第1座26樓H室，實用面積394方呎，兩房間隔，成交價730.8萬元，呎價約18,548元。
【FINNIE發售以來沽六成單位】
由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」周三(28日)展開新一輪銷售，單日連錄4宗一房單位成交，涉及金額合共約2,309萬元。
發展商表示，4伙一房單位為23樓A室、25樓A室、23樓D室，以及26樓D室，成交金額由536.9萬至628.7萬元，成交呎價介乎21,914元至23,285元。另外，項目於發售後短短6日內共錄得54伙成交，達全盤總數約六成，套現近3.3億元。
【高臨獲內地專才購2伙】
資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」周三(28日)錄得2宗成交，單位為A1座29樓F室及30樓F室，實用面積同為272方呎，一房間隔，分別以582.7萬及593.9萬元成交，呎價為21,423元及21,835元。
發展商表示，項目獲同一組內地專才買家購入2伙一房單位，因而睇好未來租務潛力，故斥資逾千萬元入市作投資用。「高臨」於本月暫錄約11宗成交，套現近8,500萬元；樓盤自5月份推售迄今累沽163伙，套現逾12.5億元，最高成交呎價逾3萬元。
【尚逸開放式呎售2.1萬】
大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周三(28日)新錄一宗成交，單位為15樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，以458.88萬元售出，呎價約21,343元。
【朗譽月內沽2伙】
保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘「朗譽」月內暫沽2伙，套現1,669.68萬元；周三(28日)售出一伙兩房戶，單位為第1座26樓A室，實用面積474方呎，以974.8萬元成交，呎價約20,565元。
【意嵐開放式呎售近1.1萬】
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」周三(28日)售出第3座12樓H室，實用面積312方呎，開放式間隔，以341.3萬元成交，呎價約10,939元。