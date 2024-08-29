每日新盤成交一覽：海璇II三房逾3800萬招標售出 雲海沽連天台特色戶

新地屯門新盤「NOVO LAND」第3B期銷情持續暢旺，本月累沽約47伙，周三(28日) 最新售出Fiskars第2A座11樓D室，實用面積292方呎，一房間隔，成交價367.19萬元，呎價為12,575元。

新地沙田半山現樓新盤「瓏珀山」周三(28日) 以招標形式售出2伙單位，吸金3,771.8萬元。項目3個月內累售72伙，套現近14.3億元。據悉，是次標售單位分別為King Tower 2座18樓A室，三房連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交金額1,933.8萬元，成交呎價18,226元；另King Tower 2座18樓E室，三房連書房間隔，實用面積1,056方呎，成交金額1,838萬元，成交呎價17,405元。

新地馬鞍山現樓新盤「雲海」周三(28日)以2,928萬元招標售出一伙頂層連天台特色戶，單位為第1座10樓A室，五房雙套間隔，實用面積1,352方呎，連838方呎天台，可經由室內樓梯前往，呎價約21,657元。

新盤交投穩定，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周三(28日)約錄15宗成交。售價最高屬新鴻基地產(016)旗下北角現樓新盤「海璇II」周三(28日)以招標形式售出第3座8樓B室，實用面積1,155方呎，三房間隔，連車位3,869.25萬元成交，呎價約33,500元。

【柏蔚森 III 連續 3 日錄成交】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」連續3日有成交，最新於周三(28日)售出第1座26樓H室，實用面積394方呎，兩房間隔，成交價730.8萬元，呎價約18,548元。

【 FINNIE 發售以來沽六成單位】

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」周三(28日)展開新一輪銷售，單日連錄4宗一房單位成交，涉及金額合共約2,309萬元。

發展商表示，4伙一房單位為23樓A室、25樓A室、23樓D室，以及26樓D室，成交金額由536.9萬至628.7萬元，成交呎價介乎21,914元至23,285元。另外，項目於發售後短短6日內共錄得54伙成交，達全盤總數約六成，套現近3.3億元。

【高臨獲內地專才購 2 伙】

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」周三(28日)錄得2宗成交，單位為A1座29樓F室及30樓F室，實用面積同為272方呎，一房間隔，分別以582.7萬及593.9萬元成交，呎價為21,423元及21,835元。

發展商表示，項目獲同一組內地專才買家購入2伙一房單位，因而睇好未來租務潛力，故斥資逾千萬元入市作投資用。「高臨」於本月暫錄約11宗成交，套現近8,500萬元；樓盤自5月份推售迄今累沽163伙，套現逾12.5億元，最高成交呎價逾3萬元。