每日新盤成交一覽：現樓豪宅逾10億沽破九龍紀錄 屯門盤熱賣即晚加推

新盤成交表現平穩，豪宅市場錄得破紀錄成交。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(5日)約錄14宗成交。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周一(5日)以10.28億元售出院墅A連2個車位，刷新九龍區一手住宅歷年成交價最高紀錄。

是次招標售出的院墅A，實用面積11,382方呎，屬五房五套房另設5間工人房間隔，連13,174方呎花園及929方呎前庭，連兩個車位以10.28億元成交，呎價約90,318元，成交價及呎價齊創項目新高外，更超越今年3月以10億元售出的緹外院墅B，再度打破九龍區一手住宅成交價新高。

【 NOVO LAND 第 3B 期連沽 3 伙】

新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周一(5日)錄得3宗成交，包括一個連平台特色戶，Fiskars第1座花園層G室，實用面積276方呎，平台面積67方呎，成交價388萬元，呎價14,058元。

發展商即晚突擊加推第4號價單，涉及78伙，維持最高折扣15%，折實售價由306.68萬至861.47萬元，當中32伙折實售價低於400萬；折實呎價介乎11,645元至12,729元。項目同步落實本周五(9日)發售154伙，有125伙以價單形式推售，另有29伙以招標形式出售。

【凱和山沽 3 伙套現逾 1700 萬】

同區由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」周一(5日)亦連沽3伙，套現1,702.8萬元。該批成交價由462.2萬至737.3萬元，最高售價單位為第5座2樓A室，實用面積700方呎，三房一套間隔，呎價約10,532元。