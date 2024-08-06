每日新盤成交一覽：現樓豪宅逾10億沽破九龍紀錄 屯門盤熱賣即晚加推

新盤成交表現平穩，豪宅市場錄得破紀錄成交。據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(5日)約錄14宗成交。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周一(5日)以10.28億元售出院墅A連2個車位，刷新九龍區一手住宅歷年成交價最高紀錄。
是次招標售出的院墅A，實用面積11,382方呎，屬五房五套房另設5間工人房間隔，連13,174方呎花園及929方呎前庭，連兩個車位以10.28億元成交，呎價約90,318元，成交價及呎價齊創項目新高外，更超越今年3月以10億元售出的緹外院墅B，再度打破九龍區一手住宅成交價新高。
【NOVO LAND第3B期連沽3伙】
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周一(5日)錄得3宗成交，包括一個連平台特色戶，Fiskars第1座花園層G室，實用面積276方呎，平台面積67方呎，成交價388萬元，呎價14,058元。
發展商即晚突擊加推第4號價單，涉及78伙，維持最高折扣15%，折實售價由306.68萬至861.47萬元，當中32伙折實售價低於400萬；折實呎價介乎11,645元至12,729元。項目同步落實本周五(9日)發售154伙，有125伙以價單形式推售，另有29伙以招標形式出售。
【凱和山沽3伙套現逾1700萬】
同區由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」周一(5日)亦連沽3伙，套現1,702.8萬元。該批成交價由462.2萬至737.3萬元，最高售價單位為第5座2樓A室，實用面積700方呎，三房一套間隔，呎價約10,532元。
【SEASONS PLACE高層三房1185萬售出】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周一(5日)錄得極高層大單位成交。單位為第3B座65樓A室，三房一套梗廚間隔，實用面積665方呎，以1,185.6萬元售出，呎價約17,829元。發展商指，「SEASONS PLACE」三房套單位已全數沽清，至於整個SEASONS系列至今售出784伙，套現逾49.4億元，「PARK SEASONS」全新第2B座有望月內登場。
【朗賢峯一房呎價近2萬】
鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期周一(5日)錄得第5B座12樓D室成交，實用面積377方呎，一房間隔，成交價753.9萬元，呎價約19,997元。
【柏蔚森III兩房727萬沽】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」銷情持續，周一(5日)售出1座25樓H室，實用面積394方呎，兩房間隔，以727.2萬元成交，呎價約18,457元。
【雋睿連天台三房逾3000萬成交】
永義國際(1218)旗下九龍塘延文禮士道「雋睿」周一(5日)售出1伙連天台特色戶，單位為第2座8樓A室，實用面積973方呎，連775方呎天台，三房間隔，連兩個車位成交價3,098萬元，呎價約31,840元。
【明翹匯售出最後1伙平台特色戶】
佳明集團(1271)青衣「明翹匯」周一(5日)售出最後1伙平台特色戶，為2座1樓A室，四房一套連多用途房及洗手間間隔，實用面積808方呎，連268方呎平台。發展商指，上述單位屬全盤最後一伙平台特色戶，以1,500.6萬元售出，呎價約18,572元。項目今年累售42伙，涉及成交金額約6.73億元，現只餘最後1間分層標準戶及全區唯一5伙頂層複式戶。
【傲玟三房3226萬沽出】
原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」周一(5日)新錄一宗成交，單位為第1座12樓B室，實用面積1,447方呎，三房間隔，以3,226.81萬元售出，呎價約22,300元。
【連方II一房呎售2.3萬】
萬科香港旗下長沙灣新盤「連方II」周一(5日)以657萬元售出7樓N5室，實用面積282方呎，一房間隔，呎價約23,298元。