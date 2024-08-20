每日新盤成交一覽：譽林獲大手客連掃4伙 雲滙連台三平房1081萬沽

新盤單日成交穩錄10宗以上，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(19日)約錄13宗成交。永義集團旗下何文田窩打老道已屆現樓的「譽林」獲同一組買家大手購入4伙開放式單位，涉及總成交金額為1,981.9萬元。據悉，成交單位為項目8樓至11樓D室，實用面積均為260方呎，成交價介乎478.7萬至516萬元，呎價由18,412至19,846元。

【ST. GEORGE'S MANSIONS月內套現近5億】

由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」周一(19日)售出1伙，為3座22樓 C室，兩房間隔，實用面積772方呎，成交價2,647.96萬元，呎價34,300元。

發展商表示，「ST. GEORGE'S MANSIONS」本月已售出8伙，套現近5億元；樓盤開售迄今累沽62伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。

【雲滙特色戶買家享14%現金回贈】

新鴻基地產(016)大埔白石角新盤「雲滙」第2期周一(19日)以招標形式售出1伙連平台特色戶，單位為10座21樓A3室，實用面積563方呎，連432方呎平台，三房間隔，成交價1,081.1萬元，呎價約19,202元，買家採240天成交期入市，另享多項現金回贈高達14%。

【海日灣連沽2伙 三房連車位售近1500萬】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣」周一(19日)售出COURTB第2座2樓F室，實用面積788方呎，三房一套間隔，成交價1,096.2萬元，呎價約13,911元。另「海日灣II」同日以1,498.7萬元售出第13座6樓G室，連一個車位成交，單位實用面積1,021方呎，三房一套間隔，呎價約14,679元。