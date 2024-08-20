每日新盤成交一覽：譽林獲大手客連掃4伙 雲滙連台三平房1081萬沽

新盤單日成交穩錄10宗以上，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周一(19日)約錄13宗成交。永義集團旗下何文田窩打老道已屆現樓的「譽林」獲同一組買家大手購入4伙開放式單位，涉及總成交金額為1,981.9萬元。據悉，成交單位為項目8樓至11樓D室，實用面積均為260方呎，成交價介乎478.7萬至516萬元，呎價由18,412至19,846元。
【ST. GEORGE'S MANSIONS月內套現近5億】
由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」周一(19日)售出1伙，為3座22樓 C室，兩房間隔，實用面積772方呎，成交價2,647.96萬元，呎價34,300元。
發展商表示，「ST. GEORGE'S MANSIONS」本月已售出8伙，套現近5億元；樓盤開售迄今累沽62伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。
【雲滙特色戶買家享14%現金回贈】
新鴻基地產(016)大埔白石角新盤「雲滙」第2期周一(19日)以招標形式售出1伙連平台特色戶，單位為10座21樓A3室，實用面積563方呎，連432方呎平台，三房間隔，成交價1,081.1萬元，呎價約19,202元，買家採240天成交期入市，另享多項現金回贈高達14%。
【海日灣連沽2伙 三房連車位售近1500萬】
億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣」周一(19日)售出COURTB第2座2樓F室，實用面積788方呎，三房一套間隔，成交價1,096.2萬元，呎價約13,911元。另「海日灣II」同日以1,498.7萬元售出第13座6樓G室，連一個車位成交，單位實用面積1,021方呎，三房一套間隔，呎價約14,679元。
【滙都I兩房呎售1.2萬】
泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」錄得第1座11樓B07室成交，實用面積447方呎，兩房間隔，以542.15萬元售出，呎價約12,129元。
【NOVO LAND第3B期兩房545萬沽】
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周一(19日)售出Fiskars第2B座6樓H室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，成交價545.55萬元，呎價約12,371元。
【MIAMI QUAY I三房逾1800萬成交】
由會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」周一(19日)錄得一宗極高層海景大單位成交，為第1座28樓A室，實用面積716方呎，三房一套加工作間連洗手間(梗廚)間隔，成交價1,884萬元，呎價約26,313元。「MIAMI QUAY I」開售迄今累沽101伙，套現逾11.3億元。
【名日．九肚山四房獲內地客承接】
長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」周一(19日)錄得1宗中層海景單位成交，為第1座11樓A室，實用面積1,213方呎，屬四房雙套連工作間間隔，可享開揚沙田海景和翠綠山景，成交價1,942.8萬元，呎價16,016元。
據市場消息指，上述單位為內地買家，曾於上月參觀現樓，後來前往巴黎觀看體育盛事，最近回港後決定購買單位。買家表示，項目屬優質豪宅，現樓質素高，決定購買單位自住。長實營業經理詹勳榮補充，是次成交是「名日．九肚山」於10天內第二宗。
【星凱．堤岸兩日連錄成交】
中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」成交持續，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目連續兩日錄得成交，周一(19日)售出2座22樓H室，實用面積259方呎，屬開放式設計，以491.6萬元售出，實用呎價18,981元。
他補充，樓盤在月內已售出20伙，套現逾2.2億元。樓盤開售至今累售1,187伙，佔全盤1,335伙逾88%。