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2025-01-06 19:45:00

毗鄰港鐵站+大型商場！新界居屋高層三房呎價「9字頭」成交(多圖)｜二手市況

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毗鄰港鐵站+大型商場！新界居屋高層三房呎價「9字頭」成交(多圖)｜二手市況

毗鄰港鐵站+大型商場！新界居屋高層三房呎價「9字頭」成交(多圖)｜二手市況

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減息效應帶動樓市交投氣氛稍為好轉，將軍澳居屋寶盈花園接連錄得成交，其中一個高層三房單位呎價「9字頭」成交。

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，寶盈花園2座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，外望內園景，附企理裝修。

據悉，原業主於去年8月叫價610萬元放售單位，最終以570萬元沽出，一口減價40萬元或約6.6%，呎價約9,661元。魏仕良指，原業主於2001年以107.9萬元購入單位，持貨約24年，現轉售帳面獲利462.1萬元，單位期內升值約4.3倍。

⇊直擊寶盈花園2座高層E

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低層兩房放盤半年累減102萬沽

魏仕良稱，寶盈花園3座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望園景，附企理裝修。據悉，原業主於去年4月開價580萬元放售單位，期間多次調整叫價至498萬元，最終獲同區買家以478萬元承接，累減102萬元或約17.6%，呎價約11,090元。

魏仕良補充，原業主於2011年以271.8萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面賺206.2萬元，單位期內升值約75.9%

⇊直擊寶盈花園3座低層E

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資料顯示，寶盈花園位於將軍澳唐俊街11號，2001年入伙，共有8座，提供3,200個單位。屋苑交通便利，鄰近港鐵將軍澳站，並有天橋連接PopCorn商場，鄰近亦有將軍澳中心。

即睇將軍澳寶盈花園放盤 (House730)

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