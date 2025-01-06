毗鄰港鐵站+大型商場！新界居屋高層三房呎價「9字頭」成交(多圖)｜二手市況

減息效應帶動樓市交投氣氛稍為好轉，將軍澳居屋寶盈花園接連錄得成交，其中一個高層三房單位呎價「9字頭」成交。 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，寶盈花園2座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，外望內園景，附企理裝修。 據悉，原業主於去年8月叫價610萬元放售單位，最終以570萬元沽出，一口減價40萬元或約6.6%，呎價約9,661元。魏仕良指，原業主於2001年以107.9萬元購入單位，持貨約24年，現轉售帳面獲利462.1萬元，單位期內升值約4.3倍。 ⇊直擊 寶盈花園 2 座高層 E 室 ⇊

低層兩房放盤半年累減 102 萬沽 魏仕良稱，寶盈花園3座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望園景，附企理裝修。據悉，原業主於去年4月開價580萬元放售單位，期間多次調整叫價至498萬元，最終獲同區買家以478萬元承接，累減102萬元或約17.6%，呎價約11,090元。 魏仕良補充，原業主於2011年以271.8萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面賺206.2萬元，單位期內升值約75.9%。 ⇊直擊 寶盈花園 3 座低層 E 室 ⇊