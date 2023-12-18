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地產
2023-12-18 21:00:46

毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

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毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

灣仔區物業獲追捧，毗鄰港鐵灣仔站的利榮大樓最新錄得一宗兩房成交，造價不足「5球」。利嘉閣地產灣仔分行聯席董事梁浩賢表示，利榮大樓中層E室，實用面積約379方呎，兩房間隔，外望開揚城市景觀。原以530萬元放盤，經過多番議價後，最終以480萬元沽出，累減50萬元或約9.4%，呎價約12,665元。

梁浩賢透露，買家為區內客，心儀單位間隔實用，光猛開揚，地點優越，毗鄰港鐵灣仔站，交通便捷，加上區內生活配套齊全，睇樓後即與業主議價洽購。據悉，原業主於2011年以約285萬元買入單位，持貨約12年，現沽出帳面獲利195萬元，期內物業升值約68.4%

梁浩賢補充，該屋苑現時有約9個放盤，最低入場費由550萬元起。利榮大樓位於灣仔軒尼詩道156-162號，1965年中入伙，樓齡達58年，提供92個單位。

毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

利榮大樓現時有約9個放盤，最低入場費由550萬元起。(資料圖片)

海華苑兩房3年貶值25%

同區海華苑則錄得一宗蝕讓成交，中原地產灣仔尚翹峰分行副分區營業經理林忠煜稱，單位為1座高層C室，實用面積約316方呎，原則兩房間隔，望開陽山景。業主今年5月放盤，叫價728萬元，最後以550萬元易手，累減178萬元或約24.5%，呎價約17,405元。同類單位於2021年以828萬元成交，意味是次造價較高位回落2678萬元或近34%

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據了解，新買家為專才用家，鍾情環境旺中帶靜，見現時可受惠「先免後徵」政策，故積極議價入市。原業主於2020年以733萬元買入單位，持貨約3年，是次沽出帳面虧損183萬元，單位期內大幅貶值約25%。海華苑位於灣仔秀華坊15號。1989年中入伙，樓齡約34年，共有3座，提供237個單位。

毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

海華苑兩房獲專才用家以550萬元承接。(中原地產圖片)

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