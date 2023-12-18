毗鄰港鐵站！港島兩房「5球」有找 呎價1.26萬｜二手樓成交

灣仔區物業獲追捧，毗鄰港鐵灣仔站的利榮大樓最新錄得一宗兩房成交，造價不足「5球」。利嘉閣地產灣仔分行聯席董事梁浩賢表示，利榮大樓中層E室，實用面積約379方呎，兩房間隔，外望開揚城市景觀。原以530萬元放盤，經過多番議價後，最終以480萬元沽出，累減50萬元或約9.4%，呎價約12,665元。

梁浩賢透露，買家為區內客，心儀單位間隔實用，光猛開揚，地點優越，毗鄰港鐵灣仔站，交通便捷，加上區內生活配套齊全，睇樓後即與業主議價洽購。據悉，原業主於2011年以約285萬元買入單位，持貨約12年，現沽出帳面獲利195萬元，期內物業升值約68.4%。