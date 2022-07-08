氣勢如虹｜速沽463伙 佔全盤八成 凱柏峰I吸金40億 II期接力

鐵路新盤搶手，位於港鐵康城站上蓋、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I已展開兩輪銷售，信置執行董事田兆源表示，該盤短短一周內速沽463伙，佔全盤582伙近八成，吸金近40億元；並預告凱柏峰II於短期內登場。

凱柏峰I上周四(6月30日)首輪推售238伙，3小時內售罄。田兆源稱，昨日(7日)次輪開售238伙，即日售出225伙，佔可售單位總數近95%，套現逾20億元，買家大部分為年輕家庭客。有居住於將軍澳區的買家斥資約1,200萬元購入三房單位，並稱「入市原因主要是項目位置方便，價錢可接受，雖有擔心加息對供樓影響，但強調已做好預算，有機會先將單位放租，長遠會留作自用。」

凱柏峰I昨日最高成交價單位為第1A座42樓B室，實用面積721方呎，三房套連儲物室間隔，以1,370.15萬元售出，呎價19,003元。有見該盤已推單位幾近沽清，凱柏峰II將於短期內登場，涉644伙，樓花期長約29個月。

上月4611伙預售樓花獲批 創3年半新高

至於上月預售樓花獲批數目大增，地政總署公布，6月共批出7份預售樓花同意，涉4,611伙，較5月的2,245伙，多2,366伙或約1倍，並創2018年11月批出4,757伙後新高。主要涵蓋4個大型住宅項目，其中凱柏峰I至III期合共涉1,880伙；由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德跑道區承豐道23號項目，分兩期發展，合共提供1,219伙，發展商表示有機會於短期內開展軟銷工作。