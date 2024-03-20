氣勢強勁｜啟德破頂 特色戶呎售6.8萬

撤辣後一手市場氣勢強勁，新鴻基地產(016)啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期昨錄1伙平台特色戶近1.49億元售出，呎價近6.8萬元創區內歷年新高，料可為未來新盤開售打下強心針。 新地副董事總經理雷霆指，項目昨錄得3宗成交，當中3座27樓SKY MANOR連平台特色戶四房，實用面積2,191方呎，連1,362方呎平台，以1.48869億元成交，呎價約67,946元，創啟德新發展區內歷年呎價新高，正式確立項目「跑道之王」地位。全盤迄今累售13伙，逾半為內地買家，套現逾8.3億元。 雷霆稱，撤辣後效果顯然易見，市場流動性增加，目前樓市可謂「價穩而量升」，料樓價較2023年會錄得溫和增長約5%至10%。



Blue Coast今上樓書

Blue Coast今上樓書 長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」料今日上載樓書，不排除月內開價，首批涉最少129伙。長實營業部首席經理郭子威稱，為反映近期市場情況，項目的高層四房戶市場合理呎價，由原本的4萬元調升至5萬元。



SEASONS PLACE首輪暫收逾7,200票，超額18倍。(鍾式明攝)