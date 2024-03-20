熱門搜尋:
23條立法 LOONG 9 潮濕 SEASONS PLACE 華富邨重建 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-20 04:30:13
日報

氣勢強勁｜啟德破頂 特色戶呎售6.8萬

分享：
天璽．海

天璽．海第1期累售13伙，套現逾8.3億元。(鍾式明攝)

撤辣後一手市場氣勢強勁，新鴻基地產(016)啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期昨錄1伙平台特色戶近1.49億元售出，呎價近6.8萬元創區內歷年新高，料可為未來新盤開售打下強心針。

新地副董事總經理雷霆指，項目昨錄得3宗成交，當中3座27樓SKY MANOR連平台特色戶四房，實用面積2,191方呎，連1,362方呎平台，以1.48869億元成交，呎價約67,946元，創啟德新發展區內歷年呎價新高，正式確立項目「跑道之王」地位。全盤迄今累售13伙，逾半為內地買家，套現逾8.3億元。

雷霆稱，撤辣後效果顯然易見，市場流動性增加，目前樓市可謂「價穩而量升」，料樓價較2023年會錄得溫和增長約5%至10%。
 

Blue Coast

Blue Coast今上樓書

Blue Coast今上樓書

長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」料今日上載樓書，不排除月內開價，首批涉最少129伙。長實營業部首席經理郭子威稱，為反映近期市場情況，項目的高層四房戶市場合理呎價，由原本的4萬元調升至5萬元。
 

SEASONS PLACE

SEASONS PLACE首輪暫收逾7,200票，超額18倍。(鍾式明攝)

SEASONS PLACE周六首賣368伙

另外，會德豐地產與港鐵合作日出康城12A期「SEASONS PLACE」昨原價加推3號價單共108伙。維持最高12%折扣，折實價485.7萬至1,081.1萬元，折實呎價14,352至16,257元，折實平均呎價15,095元。另落實周六公開發售368伙，屬今年首輪推售伙數最多新盤，折實價由447.2萬元起，折實平均呎價14,604元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目暫收逾7,200票，超額逾18倍。

即睇啟德「天璽．海」第1期最新資訊(House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受