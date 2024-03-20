氣勢強勁｜啟德破頂 特色戶呎售6.8萬

撤辣後一手市場氣勢強勁，新鴻基地產(016)啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期昨錄1伙平台特色戶近1.49億元售出，呎價近6.8萬元創區內歷年新高，料可為未來新盤開售打下強心針。
新地副董事總經理雷霆指，項目昨錄得3宗成交，當中3座27樓SKY MANOR連平台特色戶四房，實用面積2,191方呎，連1,362方呎平台，以1.48869億元成交，呎價約67,946元，創啟德新發展區內歷年呎價新高，正式確立項目「跑道之王」地位。全盤迄今累售13伙，逾半為內地買家，套現逾8.3億元。
雷霆稱，撤辣後效果顯然易見，市場流動性增加，目前樓市可謂「價穩而量升」，料樓價較2023年會錄得溫和增長約5%至10%。
Blue Coast今上樓書
長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」料今日上載樓書，不排除月內開價，首批涉最少129伙。長實營業部首席經理郭子威稱，為反映近期市場情況，項目的高層四房戶市場合理呎價，由原本的4萬元調升至5萬元。
SEASONS PLACE周六首賣368伙
另外，會德豐地產與港鐵合作日出康城12A期「SEASONS PLACE」昨原價加推3號價單共108伙。維持最高12%折扣，折實價485.7萬至1,081.1萬元，折實呎價14,352至16,257元，折實平均呎價15,095元。另落實周六公開發售368伙，屬今年首輪推售伙數最多新盤，折實價由447.2萬元起，折實平均呎價14,604元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目暫收逾7,200票，超額逾18倍。