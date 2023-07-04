氣氛升溫｜三大焦點盤本月連環搶攻

一手氣氛逐漸升溫，港九新界各有焦點全新盤出擊！泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都I」昨上載售樓說明書及開放示範單位予傳媒參觀，有機會下周公布首張價單。另由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」率先於今日開價，料不少於87伙。
滙都I由3座12層高住宅大樓組成，共623伙，每座設3部電梯，其中第3座標準樓層設22伙。單位實用面積284至522方呎，標準戶佔518伙，戶型一房至三房；另有105伙特色戶。最細單位為1座1樓B09室，實用面積284方呎一房戶，外連64方呎平台。項目設70個車位，車位與住戶比例為1比12。
執行董事關堡林表示，項目首張價單料不少於125伙，定價會參考同區新盤造價。該盤擬短期內對外開放一房和兩房無改動，以及兩房經改動連裝修示範單位。
海盈山首批定價預告「有驚喜」
至於嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，「海盈山」首批單位冀涵蓋多元化戶型，定價參考集團同系港島南岸第2期揚海及南區豪宅，預告定價「有驚喜」。該盤5個示範單位已對外開放，涵蓋一房至三房，其中以2B座28樓A室為藍本搭建，實用面積915方呎三房套經改動示範單位，設計以南美洲的動感原野、熱帶植物及流水瀑布為主題。
親海駅第1期今登場
九龍區方面，長江實業集團(1113)油塘「親海駅」今日公布銷售部署，第1期早前已獲批預售樓花同意書，涉及228伙。
另外，恒基地產(012)啟德現樓「HENLEY PARK」日前平均提價約1%加推82伙，折實價514.8萬元起，折實平均呎價22,163元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，項目已收約7,000票，超額約84倍，最快周末次輪銷售。