氣氛升溫｜三大焦點盤本月連環搶攻

一手氣氛逐漸升溫，港九新界各有焦點全新盤出擊！泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都I」昨上載售樓說明書及開放示範單位予傳媒參觀，有機會下周公布首張價單。另由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」率先於今日開價，料不少於87伙。

滙都I由3座12層高住宅大樓組成，共623伙，每座設3部電梯，其中第3座標準樓層設22伙。單位實用面積284至522方呎，標準戶佔518伙，戶型一房至三房；另有105伙特色戶。最細單位為1座1樓B09室，實用面積284方呎一房戶，外連64方呎平台。項目設70個車位，車位與住戶比例為1比12。

執行董事關堡林表示，項目首張價單料不少於125伙，定價會參考同區新盤造價。該盤擬短期內對外開放一房和兩房無改動，以及兩房經改動連裝修示範單位。

