氣氛升溫｜弦岸532萬入場 一房7球起

陳慶光(左)稱，弦岸今日起收票，預計可吸引年輕客群。

一手氣氛升溫，新盤積極起動。其中莊士中國(298)鴨脷洲單幢盤弦岸昨首推50伙，以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實價531.9萬元起，折實平均呎價26,862元，最快月內開售；另新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期敲定周六展開次輪銷售223伙，將於明日截票。

莊士中國地產部助理總經理陳慶光指，弦岸首批包括13伙開放式及37伙一房，實用面積205至317方呎。單位折實價531.9萬至875.4萬元，折實呎價25,945至27,790元。入場單位為5樓C室開放式戶，實用面積205方呎，折實售531.9萬元，呎價25,946元。最平一房單位為6樓E室，實用面積274方呎，折實價710.9萬元，呎價25,946元。

他續指，首批單位定價已參考區內同類型項目，預計可吸引年輕客群，項目今日起收票及開放示範單位。

較同區2年前新盤開高6%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，弦岸平均呎價貼近二手價推售，相信承接力不俗，且租賃市場有保證，料呎租可達50元。現時市場以剛需盤主導，一手市場以1,000萬元以下為主，料項目開售首批單位可沽清。

參考同區同屬單幢新盤逸南，於2021年5月推出首批50伙，入場開放式戶實用面積186方呎，折實價約427.6萬元；首批折實平均呎價25,228元，相比之下弦岸高出約6.5%。資料顯示，逸南一個高層實用面積264方呎一房戶，上月以720.04萬元成交，呎價約27,274元。

