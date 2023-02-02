氣氛回暖｜本月物業買賣登記料破6千

中港通關效應顯著，帶動樓市氣氛好轉。根據土地註冊處數據所得，今年1月全港共錄4,429宗樓宇買賣登記，較去年12月的3,564宗升24%，為連跌4個月後首度回升，兼創近3個月以來新高；登記總值錄363.01億元，按月跌36%，若撇除去年12月錄得一宗涉資243億元的商廈疑似內部轉讓登記，則按月升13%。

上月一手私宅買賣登記量錄341宗，按月大增74%，創近3個月最多；登記總值更急漲97%，錄49.83億元。上月登記量最多的新盤為恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，佔95宗；其次為同系大角咀利奧坊．壹隅，錄47宗。

至於二手私宅買賣登記按月回升19%，錄2,350宗登記，突破之前連續6個月在2,000宗上下邊緣窄幅徘徊的低迷困局；登記總值更按月增31%，錄220.87億元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，即使農曆新年屬傳統淡市，買家仍入市置業，造就多年來最旺的新春市況，相信長假期氣氛消散後，本月買家會更積極入市，發展商亦加快推盤步伐；另預計新盤貨尾仍會暢銷，加上工商舖及車位再次起動，可刺激整體物業成交繼續走高，料2月整體樓宇買賣登記量可按月再升37%，重越六千宗大關，上試6,080宗水平，創8個月新高。