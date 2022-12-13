氣氛好轉｜將軍澳兩大基建通車 二手交投增七成 睇樓量倍升

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋經已通車，除改善將軍澳區交通外，區內屋苑交投亦受惠。綜合市場消息，該區本月迄今整體二手成交量累錄115宗，較上月同期約68宗，急增69%；而睇樓量亦錄得倍升，當中將軍澳中心單日錄得3宗成交。
中原柯勇指，將軍澳區內過去周末兩日錄得34宗二手成交，較前一個周末25宗增36%。將軍澳中心於上周日連錄3宗成交，包括7座高層H室三房戶，實用面積547方呎，坐向西北方，以783萬元沽出，呎價約14,314元。原業主於2007年8月以278萬元入市，現轉手帳面獲利505萬元。
將軍澳錄28宗資助房屋成交
新一批白居二出爐亦令將軍澳區資助房屋交投暢旺，中原關偉豪稱，將軍澳本月暫錄28宗資助房屋成交，包括寶明苑B座低層17室，實用面積426方呎，兩房間隔，坐向南方。原叫價398萬元，最終以綠表價333萬元易手，呎價約7,817元。據了解，原業主於2016年10月以297.5萬元購入單位，當時單位未補地價，現轉手帳面賺35.5萬元。
代理料全月成交量多30%
中原黃仕斌表示，維景灣畔有業主於一個月內相繼沽出相連單位，最新為12座低層A室，實用面積503方呎，兩房間隔，坐向西南方。最初開價920萬元，最終減價164萬元，至756萬元成交，呎價約15,030元。原業主於2003年2月以226.1萬元入市，現轉手帳面獲利529.9萬元。據了解，原業主上月亦沽出毗鄰12座低層B室，實用面積499方呎，成交價738萬元，呎價約14,790元。
黃仕斌稱，目前市場上較多利好消息改善氣氛，通車後帶動區內睇樓量按周增加1倍，不乏區外客，業主議價空間亦略為收窄，展望將軍澳區本月二手成交量可按月增加約三成。
馬鞍山二手成交按月升五成
其他地區二手氣氛亦見好轉，中原陳鴻霆透露，馬鞍山區本月迄今錄約33宗二手成交，對比上月同期錄約22宗增加五成，其中新港城本月暫錄10宗成交，屋苑M座中層05室，實用面積551方呎，三房間隔。原開價約880萬元，議價後減價80萬元，至800萬元易手，呎價約14,519元。新買家為用家，原業主於2000年以253萬元入市，持貨22年，現轉手帳面賺約547萬元。