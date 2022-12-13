氣氛好轉｜將軍澳兩大基建通車 二手交投增七成 睇樓量倍升

將軍澳中心於剛過去的周日連錄3宗成交。(資料圖片)

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋經已通車，除改善將軍澳區交通外，區內屋苑交投亦受惠。綜合市場消息，該區本月迄今整體二手成交量累錄115宗，較上月同期約68宗，急增69%；而睇樓量亦錄得倍升，當中將軍澳中心單日錄得3宗成交。

中原柯勇指，將軍澳區內過去周末兩日錄得34宗二手成交，較前一個周末25宗增36%。將軍澳中心於上周日連錄3宗成交，包括7座高層H室三房戶，實用面積547方呎，坐向西北方，以783萬元沽出，呎價約14,314元。原業主於2007年8月以278萬元入市，現轉手帳面獲利505萬元。

將軍澳錄28宗資助房屋成交

新一批白居二出爐亦令將軍澳區資助房屋交投暢旺，中原關偉豪稱，將軍澳本月暫錄28宗資助房屋成交，包括寶明苑B座低層17室，實用面積426方呎，兩房間隔，坐向南方。原叫價398萬元，最終以綠表價333萬元易手，呎價約7,817元。據了解，原業主於2016年10月以297.5萬元購入單位，當時單位未補地價，現轉手帳面賺35.5萬元。

