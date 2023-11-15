氣氛改善｜逼近上月全月交投 一手成交低位反彈 半月逾350宗

樓市「減辣」後，一手氣氛改善，全新盤啟動銷售，加上發展商為旗下項目增設折扣優惠促銷刺激成交量。綜合市場消息，本月截至昨日(14日)累錄約355宗一手成交，直逼上月全月約360宗，而上月為年內次低。當中中國海外(688)發展的啟德「維港1號」，昨單日連沽10伙，套現逾1億元。
「維港1號」早前更新價單將最高折扣率由原本17.5%上調至25.5%，其中有48伙指定單位折扣更上調至29%至34%，即實際減幅最多達20%。新價單昨日生效，即錄得10宗成交，涉資1.09億元。
中國海外地產董事總經理游偉光稱，買家當中約40%為內地專才。據成交紀錄冊顯示，該10伙戶型涵蓋一房至三房，實用面積329至656方呎，成交價723.3萬至1,450.3萬元，呎價19,366至22,108元。該盤已屆現樓，迄今累沽638伙，套現約75.6億元。
信置新盤「減辣」後錄40宗成交
信和置業(083)指，《施政報告》後旗下新盤錄得40宗成交，共涉資逾6.5億元。當中與嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「凱柏峰III」錄得16宗最活躍，套現逾1.3億元。與會德豐地產、嘉華國際及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」，以及與莊士機構(367)及市區重建局合作的旺角「ONE SOHO」分別錄得13宗及10宗成交。
會德豐推新付款計劃 啟德項目賣出9伙
會德豐於月初宣布推出全新「置優越1088付款計劃」，自上周五生效後，啟德現樓新盤「MONACO MARINE」及「MONACO ONE」合共錄得9宗成交，包括昨售出「MONACO MARINE」低座B座1樓A室，屬三房梗廚間隔，實用面積720方呎，成交價1,789.7萬元，呎價約24,857元。該付款計劃提供長達1,088天的成交期，買家更可享先住後付及提前成交樓價回贈。