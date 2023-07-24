氣氛觀望｜議息前夕 二手成交未見起色

包括康怡花園在內的3個港島區指標屋苑，過去周末兩日均未錄成交。(資料圖片)

二手樓價指數跌勢未止，加上美國將於周四凌晨公布議息結果，買家入市態度審慎，二手市況續低位徘徊。據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日錄7宗成交，較上周末雖多3宗，惟已連續12個周末錄得單位數成交；當中港島區3個指標屋苑悉數「捧蛋」。

十大屋苑中，天水圍嘉湖山莊共錄2宗交投表現最佳；4個屋苑錄得零成交，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島，以及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國公布議息結果前夕，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎，過去周末一手方面暫未有大型新盤推售，以貨尾為主，市場以用家主導，部分轉至二手市場尋覓筍盤，若業主提供較大減幅，單位亦有承接。

中原伍耀祖稱，嘉湖山莊樂湖居6座中層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，原叫價約480萬元，最終減價43.2萬元或9%，獲同區上車客以436.8萬元承接，呎價約9,728元。原業主於2008年2月以126.8萬元入市，現轉售帳面賺310萬元。

港鐵小蠔灣項目擬未來12個月內重推

住宅供應方面，港鐵(066)小蠔灣1期發展項目於2月流標，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，公司最新傾向先負責前期工程，如管道及現有鐵路設施搬遷、打樁、周邊供電設施等，降低發展商風險，提高地皮吸引力，並計劃未來12個月內重新推出招標。他續指，公司同步處理小蠔灣與東涌東站項目，正檢視推出市場次序，形容東涌東站項目「發展會較為簡單、規模冇咁大」，惟強調兩個項目將會以先後次序推出招標。

資料顯示，第1期總樓面面積131.28萬方呎，當中住宅樓面佔124.54萬方呎，可建單位數目最多1,900伙，商場樓面則佔6.74萬方呎。