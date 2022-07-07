氣溫上升 曱甴再現 如何趕走「小強」？

隨著氣溫和濕度越來越高，家中開始再度出現昆蟲蹤影，在冬季一度消失了的曱甴再次出現，不但在夜深人靜時於室內如廚房和廁所等出沒，就算日間亦「光明正大」出現在眼前，到底怎樣才可使「小強」絕跡？

不少人為了趕走小強，比較常見會使用殺蟲水，但往往會發出難聞的氣味，而且噴殺蟲水有一定毒性，但卻未必可即時將曱甴殺滅，當曱甴適應了殺蟲水的藥性便難以被殺死。相反住屋中的人若長期大量攝入，可能會增加患癌，引發畸形的機會，如在短時間攝入大量殺蟲劑，更可能會引致如噁心、嘔吐、頭暈、抽搐等，甚至有可能因此身亡，特別有小朋友的家庭應盡量少用殺蟲水。

小心放置藥餌 免小朋友寵物誤服

部分人亦會選用曱甴屋或藥餌，將之置放於陰暗潮濕及曱甴經常出沒的角落，引誘曱甴進食藥餌，並將毒性帶回巢穴內傳播其他同類，以求做到一網打盡。相對殺蟲水，曱甴屋及藥餌對人相對安全，但因曱甴藥餌帶有香味，需小心放置以免被小朋或寵物誤服。

另外，於選購曱甴藥餌時，需留意藥餌是否有香港的除害劑註冊編號，如購入沒有註冊編號的便要小心慎用。此外，亦有人選擇使用殺蟲噴霧以消滅室內的害蟲，然而必須在密封地方使用，最少數小時不可有人蓄在室內，而且應盡量避免衣物和食物直接曝露，以免受殺蟲噴霧污染，對健康會構成損害。如衣物受噴霧污染，應先清洗乾淨後才穿著。

天然傳統方法驅趕害蟲

不想使用對健康或有害的化學劑，亦可嘗試用天然方法或傳統民間智慧驅趕小強，如：

檸檬葉、薄荷葉 / 水、丁香、 花椒、八 角 及九層塔等驅趕，因曱甴不喜歡這些氣味，故只需將這些放到牠們出沒的地方，可減低牠們出沒的機會。 可嘗試利用砂糖混和硼砂當作藥餌引誘曱甴進食，用硼砂可將曱甴殺滅。 以小蘇打混合糖分和果汁，小蘇打 ( 碳酸氫 鈉 ) 亦可殺死曱甴，而且對人無害可放心使用。 橙皮和檸檬皮，亦同樣可起驅蟲作用，故食橙和檸檬後可將皮留下用作驅蟲。

坊間還流傳不同捉曱甴方法，包括於啤酒加糖放到廚房，引誘曱甴進瓶內活捉，然後再以其他方法滅殺。又有人將香蕉皮剪碎放到碟內，並以洗潔精加糖開水倒入碟內，利用糖水吸引曱甴並將其淹死。此外，還有食用級的矽藻土，亦可以用作殺蟲，以矽藻土粉灑於陰暗角落位，同樣可以有殺蟲作用。