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地產
2025-04-11 04:30:43
日報

水陸交通便捷多元 中山中銘新達城港巴直達屋苑

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中銘新達城 中銘新達城 中銘新達城
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中山鄰近香港，自然環境幽美，城市發展完善，一直以來都係港人內地置業焦點城市，隨著深中大橋去年6月通車，中山與深圳車程大幅縮短至約20分鐘。此外，新中山港客運口岸亦於去年11月啟用，由尖沙咀乘船到中山，航程縮短至約65分鐘。

三大交通方式前往中山

方式1：跨境直通巴士
香港多間經營商提供往返兩地跨境巴士服務，香港上車地點覆蓋港九新界多區，中山亦設有多個落車地點，經深圳灣口岸及深中大橋，交通時間由1個多到兩個多小時，單程車資由90元起至一百餘元不等，差不多半小時即有一班。

方式2：深中跨市巴士
港人可透過微信小程式「深巴出行」，購買往來深圳及中山兩地跨市巴士，由深圳福田口岸、前海夢工場北區或深圳前海灣地鐵站等多個地點乘巴士前往中山博覽中心，票價由15至28元人民幣不等，車程約1小時，快捷及實惠，不過港人需先過境到深圳。 

方式3：客輪航線
珠江船務提供由尖沙咀中港城碼頭往返中山港的海上客運航線，每天來回共14班，航程約65分鐘，快速、舒適但費用較高，成人單程約176元。

中銘新達城 中銘新達城

鄰近正興建張家邊地鐵站

交通便捷一直為港人大灣區置業重要因素，最好當然是可以由香港乘車直達屋苑。中山火炬「中銘新達城」近期開通了由九龍觀塘及油麻地，經深圳灣口岸直達屋苑的巴士服務，加上屋苑鄰近興建中的南中城際(廣州地鐵18號線)張家邊站，未來前往廣州、珠海將更方便快捷。

項目所在地火炬開發區為深中大橋到達中山市區第一站，距中山國丹中醫院僅約800米，車程約10分鐘可到達三甲醫院火炬開發區醫院，附近尚有得能湖公園、張家邊公園及華佗山郊野公園等生態休閒設施。

港企發展交樓標準夠貼心

「中銘新達城」分四期發展，包括19幢高層住宅約1,700戶，星巴克、肯德基等知名商戶已進駐屋苑商業「上東里」，壹加壹廣場及佰匯廣場兩家大型商場就在東西兩側，屋苑更設園林式泳池、網球場，籃球場，住戶消閑購物可謂不假外求。

「中銘新達城」由港企香港利興強集團全資發展，集團從90年代開始已在香港發展房地產，第一、二期已接近售罄，在售三期住宅單位建築面積由約1,034至1,367方呎，提供3至4房間隔，帶精裝修交樓、配全屋中央空調及全屋智慧家居系統，標準層單位樓底高達約3米，氣派不凡，售價由約100萬元人民幣起，首期由約15萬元起。

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中原地產代理(海外)有限公司（牌照號碼：C-089108）重要提示：
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