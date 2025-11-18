永倫放售金鐘美銀頂層連空中花園 意向價2.31億 屬集團總部｜商廈市況

物業位於甲級寫字樓頂層，坐擁維港景致，遠眺太平山及禮賓府，視野開闊，尊貴非凡。位處金鐘核心尊貴地段，周邊匯聚地標建築，並環繞多間五星級酒店及知名購物商場，餐飲及購物配套一應俱全，構築多元化商業圈。物業更設有有蓋天橋，直達中環及金鐘港鐵站，交通便利。

「收租王」永倫集團拋售物業行動持續，最新放售包括其總部所在的金鐘美國銀行中心頂樓全層。國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)表示，獲委任為獨家代理出售香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心37樓連2個私人空中花園，總建築面積約10,500方呎，私人空中花園共約3,076方呎，以現狀交吉交易。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，繼成功售出同廈36樓後，公司再獲業主委託，獨家代理出售37樓，意向價約2.31億元，折合呎價約2.2萬元。物業位於甲級寫字樓頂層，並連中環最後一個頂層私人平台花園，坐擁360度全景視野。空間運用及設計彈性極高，特別適合作為企業總部、尊尚會所或米芝蓮級餐廳自用，亦是投資首選。

資料顯示，永倫集團於2004及2009年以共1.05億元購入是次放售物業，現放售價較買入價高約1.26億元或1.2倍。據永倫集團網頁顯示，集團地址為美國銀行中心7樓一個單位及37樓全層。