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地產
2024-12-12 11:40:00

永倫集團放售中環兩甲廈 估值逾7億 皇九頂層6年急跌三成｜商廈市況

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永倫集團放售中環兩甲廈 估值逾7億 皇九頂層6年急跌三成｜商廈市況

永倫集團放售中環兩甲廈 估值逾7億 皇九頂層6年急跌三成｜商廈市況

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「收租王」之稱的永倫集團近日接連放售核心區商廈，包括本港甲廈呎價最高中環皇后大道中號頂層34層物業，最新估值約3.52億元，較買入價低近34%；以及美國銀行中心13層物業，估值3.5億元，兩物業合共估值逾7億元。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該行是次獲委任為獨家代理，以公開邀約形式出售上述兩物業，公開邀約截止日期為明年318(周二)正午12時。

6年前呎價6.18萬 創歷史最高

資料顯示，中環皇后大道中34樓頂層單位，建築面積約為8,570方呎，由永倫集團於2018年初斥約5.3億元以「買殼」形式購入，呎價6.18萬元，創本港甲廈歷來成交呎價最高紀錄。

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皇后大道中九號頂層34層物業，最新估值約3.52億元，較買入價低近34%。

皇后大道中九號頂層34層物業，最新估值約3.52億元，較買入價低近34%。

是次連同優質醫療集團租約出售，惟最新估值僅3.52億元，較6年前買入價大跌1.78億元或34%，最新呎價約4.1萬元。至於目前月租金收入約74萬元，以現估值計算，新買家料享租金回報約2.5厘。

美銀全層7年價跌24.7%

另外，美國銀行中心13樓建築面積約13,880方呎，部分連租約及部分交吉出售，最新估值3.5億元，呎價約2.52萬元。永倫集團曾於2017年購入該物業，涉資4.65億元，當時呎價約3.35萬元，最新估值低7年前購入價約1.15億元或24.7%

即睇中環美國銀行中心放盤 (House730)

即睇中環皇后大道中放盤 (House730)

美國銀行中心13樓最新估值低購入價約1.15億元或24.7%。

美國銀行中心13樓最新估值低購入價約1.15億元或24.7%。

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