永倫集團4.5億蝕放力寶中心舖位 低8年前購入價約38%｜商舖市況

資料顯示，上述物業曾多次易手，且均獲利而沽。物業原由中信銀行(國際)持有，於2010年獲「舖王」鄧成波家族以逾4.08億元買入，兩年後以5.29億元售出，帳賺1.21億元，新買家為合和實業主席胡應湘太太胡郭秀萍。

有「收租王」之稱的永倫集團蝕讓放售核心區商舖。房地產顧問第一太平戴維斯(香港)指，獲永倫集團委任為獨家代理，公開邀約出售香港金鐘道89號力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，意向價約4.5億元，較8年前購入價低約38%。

其後於2017年獲永倫集團以7.29億元向胡郭秀萍購入，物業5年間再升值2億元。不過，時至今日永倫集團以意向價4.5億元放售，較8年前買入價已大跌2.79億元或38.3%。

物業現月租收入約150萬

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業總建築面積約28,712方呎，連現有銀行租約出售，公開邀約截止日期為今年3月18日正午十二時。物業1樓至閣樓2層的樓底高度約40呎，每層負重5至7.5千帕，並內置電梯及樓梯組成三複式巨舖。此外，物業面向大堂的玻璃櫥窗闊達約173呎。