永泰夥本地品牌及社企舉辦「社企健樂節@Landmark East」

永泰亞洲旗下Landmark East由即日起至11月1日期間，將舉辦「社企健樂節@Landmark East」。

永泰亞洲旗下Landmark East由即日起至11月1日期間，將舉辦「社企健樂節@Landmark East」，活動聚焦於健康、影響力和可持續性三大主題，與觀塘的上班族和公眾，一起探索健康、環保及具社會影響力的本地品牌及資源、支持社企。整個活動之社企展覽開放時間為星期一至日上午8時至下午7時，講座活動均免費參與。 「社企健樂節@Landmark East」為期約一個月，共有8個社企參與，每周以不同的主題活動，啟發大眾靈感。活動首周以心理健康為主題，邀請得由賽馬會心導遊+計劃於Landmark East主辦講座及攤位，為整個「社企健樂節@Landmark East」揭開序幕。

心理健康講座將於明日(8日)舉行，活動更特別邀請到香港中文大學臨床心理學家與參加者分享心理健康問題，幫助減低對精神病的誤解及了解香港現有的支援服務和資源。明日至本周四(10日)期間，場內亦設有心理健康攤位，幫助參加者了解香港現有的支援服務和資源或進行深度對話。 活動第二周則以環保為題，由Green Ladies主辦於下周三(16日)舉行認識「循環經濟」的講座，旨在減少、重複使用、再循環和重新設計的原則下，了解如何在個人或企業中實踐循環經濟。而聖雅各福群會轄下社企，亦會為大眾展示如何透過收集優質女士時裝，推動及鼓勵二手時裝買賣，以減少廢物。