永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書｜新盤登場

新盤氣氛活躍，發展商加快推盤部署。由永泰地產（369）發展的粉嶺粉錦公路663號住宅項目今日(24日)正式命名為「雲向」（CLOUDVIEW），提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎200至860方呎。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目主打一房及兩房，最近獲批預售樓花同意書，短期內將公布售樓說明書，最快下月推售。 鍾志霖續指，項目鄰近港鐵上水站，定價將參考東鐵綫延綫沙田大圍區新盤，目標買家為西北區分支家庭，中港貿易客及來港高才等，項目預計關鍵日期為2027年3月31日。

鍾志霖：樓市整體穩定 料北區發展更快 關於樓盤命名，他指，「向」指方向、朝向，寓意項目面向高球場開揚景致，同時亦面向北部都會創科地段。而「雲」字則指無拘無束，自由飛翔在藍天之中，就像項目坐擁鐵路優勢和北部都會區的便利性，仿如白雲能輕快連接著香港各區域、深圳以至大灣區。項目的英文名字「CLOUDVIEW」則代表項目可享開揚藍天白雲的風景。 談及後市，鍾志霖認為，現時整體樓市穩定，不同區域表現不同，相信西北部供應較少，以往需求強勁，隨國內政策支持及施政報告方向聚焦北部都會區，將較其他區發展更快。