熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-24 15:55:42

永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書｜新盤登場

分享：
永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖先生(蘇文傑攝)

鍾志霖表示，項目主打一房及兩房，最近獲批預售樓花同意書，短期內將公布售樓說明書。(蘇文傑攝)

adblk5

新盤氣氛活躍，發展商加快推盤部署。由永泰地產（369）發展的粉嶺粉錦公路663號住宅項目今日(24日)正式命名為「雲向」（CLOUDVIEW），提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎200至860方呎。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目主打一房及兩房，最近獲批預售樓花同意書，短期內將公布售樓說明書，最快下月推售。

鍾志霖續指，項目鄰近港鐵上水站，定價將參考東鐵綫延綫沙田大圍區新盤，目標買家為西北區分支家庭，中港貿易客及來港高才等，項目預計關鍵日期為2027年3月31日。

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖先生(蘇文傑攝)

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖先生(蘇文傑攝)

鍾志霖：樓市整體穩定 料北區發展更快

關於樓盤命名，他指，「向」指方向、朝向，寓意項目面向高球場開揚景致，同時亦面向北部都會創科地段。而「雲」字則指無拘無束，自由飛翔在藍天之中，就像項目坐擁鐵路優勢和北部都會區的便利性，仿如白雲能輕快連接著香港各區域、深圳以至大灣區。項目的英文名字「CLOUDVIEW」則代表項目可享開揚藍天白雲的風景。

談及後市，鍾志霖認為，現時整體樓市穩定，不同區域表現不同，相信西北部供應較少，以往需求強勁，隨國內政策支持及施政報告方向聚焦北部都會區，將較其他區發展更快。

adblk6
永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書(蘇文傑攝) 永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書(蘇文傑攝) 永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書(蘇文傑攝) 永泰粉錦公路住宅項目命名雲向 提供765伙 短期內上樓書(蘇文傑攝)

據悉，該地皮鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院，由永泰地產於2021年以26.168億元投得，以最高可建樓面約28.42萬方呎計算，每呎樓面地價為9,208元；當時高市場預期約15%。

即睇上水雲向最新資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能