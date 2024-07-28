江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！

香港劍擊代表江旻憓(Vivian)，在巴黎奧運香港女子個人賽中，在落後1︰7絕境下，以13：12 擊敗「東道主」法國選手瑪瑙比頓（A.Mallo-Breton），為香港隊贏得史上第三面奧運金牌，並成為女子重劍中首個世界排名第一的運動員，同時持有奧運金牌；亦是香港女子重劍第一次在奧運獲得獎牌，全城都無比開心！ 根據巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人獎金資料顯示，金牌獎金為600萬港元，江旻憓今次可謂「名利雙收」。手持600萬元的資金，若想一筆過「FULL PAY」入市做業主，目前在二手市場絕對有大把選擇。以傳統十大屋苑為例，幾乎全部可以「FULL PAY」入市，只有一個成分屋苑除外。