江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！

香港劍擊代表江旻憓(Vivian)，在巴黎奧運香港女子個人賽中，在落後1︰7絕境下，以13：12 擊敗「東道主」法國選手瑪瑙比頓（A.Mallo-Breton），為香港隊贏得史上第三面奧運金牌，並成為女子重劍中首個世界排名第一的運動員，同時持有奧運金牌；亦是香港女子重劍第一次在奧運獲得獎牌，全城都無比開心！
根據巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人獎金資料顯示，金牌獎金為600萬港元，江旻憓今次可謂「名利雙收」。手持600萬元的資金，若想一筆過「FULL PAY」入市做業主，目前在二手市場絕對有大把選擇。以傳統十大屋苑為例，幾乎全部可以「FULL PAY」入市，只有一個成分屋苑除外。
鄰近體育學院的沙田區，沙田第一城最新有三房單位以550萬元售出，為2期23座高層A室，實用面積約451方呎，坐向東南望開揚景，呎價約12,195元。參考中原地產網站顯示，屋苑現時有248個放盤，有184個叫價在600萬元或以下。
另一新界區成分屋苑東涌映灣園，現時有134個放盤，叫價600萬元或以下佔17個，入場單位為1期賞濤軒5座低層E室，兩房間隔，實用面積約518方呎，呎價約10,617元。
至於將軍澳新都城本月兩房單位成交價介乎503萬至580萬元，屋苑現時有144個放盤，當中有29個叫價在600萬元或以下，當中2期8座低層C室，兩房間隔，實用面積363方呎，叫價510萬元，呎價約14,049元。
港島區方面，鰂魚涌太古城早前有兩房僅以500萬元沽出，為太湖閣低層B室，實用面積約484方呎，向東北，望園景。呎價約10,331元。太古城現有約446個放盤，叫價600萬元內只有3個，均屬兩房單位，入場單位為太湖閣3座低層B室，實用面積484方呎，開價548萬元，呎價約11,322元。
不過，鴨脷洲海怡半島則未有提供600萬元內的選擇。在現有184個放盤中，最低叫價由648萬元起，為4期御庭園御泉居(32座)高層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，呎價約12,438元。