沙田一房上車盤放盤1年減72萬沽 同區兩房14年升值兩球｜二手市況

河畔花園一房累減72萬沽 呎價近1.3萬
細價樓交投量持續暢旺，沙田區連錄獲利上車盤成交。世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，新近錄得沙田河畔花園成交，單位為A座低層06室，實用面積269方呎，屬一房一廳間隔，座向東南望園景。單位放盤已一年，最初叫價420萬元，最新累減72萬或減幅17.1%，獲買家以348萬元承接，平均實用呎價12,937元。據了解，原業主於1998年9月購入上址，當時作價105萬元，持貨26年至今沽售，帳面獲利243萬元，單位期內升2.3倍。
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上車客450萬入市沙田中心兩房
此外，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，撤辣後，買家入市信心大為提升，沙田及大圍區本月至今暫錄約超過105宗二手成交，其中沙田中心本月暫錄5宗買賣，屋苑最新錄海寧大廈(B座)高層D室易手，單位建築面積467方呎，實用面積378方呎，屬兩房間隔，去年開價約580萬元，日前議價後以450萬元沽出，實用平均呎價11,905元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2010年以235萬元購入單位，持貨14年，現轉手帳面獲利約215萬元離場，單位升值約91.5%。
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