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地產
2024-02-22 16:30:00

沙田中心、聚康山莊各錄兩房損手成交 原業主同年入市 4年齊輸百萬走｜二手蝕讓

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上車屋苑沙田中心剛錄本月首宗二手成交，屬蝕讓個案。

上車屋苑沙田中心剛錄本月首宗二手成交，屬蝕讓個案。

沙田中心423.8萬沽 4年蒸發近135

二手市場蝕讓沽貨不斷，蝕幅亦持續擴大。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，近日新年節日氣氛陸續消散，交投逐漸加快，沙田及大圍區本月暫錄約28宗二手成交，較上月同期跌約四成多。其中沙田中心剛錄2月首宗成交，屋苑最新錄海寧大廈(B)中層E室易手，單位建築面積357方呎，實用面積288方呎，採兩房間隔。單位去年11月開價約548萬元放售，今年1月減至460萬元，日前議價後以423.8萬元沽出，平均實用呎價14,715元，累減約124.2萬元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2020年以558萬元購入單位，持貨4年轉手，帳面蝕約134.2萬元，單位貶值約24%
即睇沙田中心放盤(HOUSE730)

屯門聚康山莊兩房4年前買入價582萬元，現貶值逾兩成以450萬元沽出。

屯門聚康山莊兩房4年前買入價582萬元，現貶值逾兩成以450萬元沽出。

聚康山莊兩房蝕逾兩成沽 內地專才450萬承接

另外，屯門上車盤聚康山莊亦錄大幅蝕讓成交。中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠表示，分行新近促成聚康山莊1座中層D室易手，單位實用面積428方呎，屬兩房間隔，最初叫價500萬元，減價50萬元後以450萬元沽出，折合實用呎價10,514元。他指出，新買家為內地專才，心儀單位四正實用，加上屋苑位置方便往返中港兩地，故買入單位自用；而原業主於202011月以582萬元買入單位，現轉手帳面損手132萬元或貶值23%
即睇屯門聚康山莊放盤(HOUSE730)

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