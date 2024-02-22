沙田中心、聚康山莊各錄兩房損手成交 原業主同年入市 4年齊輸百萬走｜二手蝕讓

沙田中心423.8萬沽 4年蒸發近135萬
二手市場蝕讓沽貨不斷，蝕幅亦持續擴大。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，近日新年節日氣氛陸續消散，交投逐漸加快，沙田及大圍區本月暫錄約28宗二手成交，較上月同期跌約四成多。其中沙田中心剛錄2月首宗成交，屋苑最新錄海寧大廈(B座)中層E室易手，單位建築面積357方呎，實用面積288方呎，採兩房間隔。單位去年11月開價約548萬元放售，今年1月減至460萬元，日前議價後以423.8萬元沽出，平均實用呎價14,715元，累減約124.2萬元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2020年以558萬元購入單位，持貨4年轉手，帳面蝕約134.2萬元，單位貶值約24%。
即睇沙田中心放盤(HOUSE730)
聚康山莊兩房蝕逾兩成沽 內地專才450萬承接
另外，屯門上車盤聚康山莊亦錄大幅蝕讓成交。中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠表示，分行新近促成聚康山莊1座中層D室易手，單位實用面積428方呎，屬兩房間隔，最初叫價500萬元，減價50萬元後以450萬元沽出，折合實用呎價10,514元。他指出，新買家為內地專才，心儀單位四正實用，加上屋苑位置方便往返中港兩地，故買入單位自用；而原業主於2020年11月以582萬元買入單位，現轉手帳面損手132萬元或貶值23%。
即睇屯門聚康山莊放盤(HOUSE730)