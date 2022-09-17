沙田兩屋苑錄減價百萬成交 珀玥呎價首度跌穿1.9萬

樓市前景未見明朗，沙田區接連有心急沽貨的業主要劈價百萬元吸引買家承接，另珀玥更錄得新低價成交，呎價首度跌穿1.9萬元水平，原業主持貨4年更帳面損手94萬元離場。

欣廷軒兩房 660 萬易手

世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，欣廷軒3座低層B室，實用面積約414方呎，兩房兩廳間隔，座向西北望街景。單位放盤1個半月，原叫價810萬元，累減150萬元或約18.5%，至660萬元沽出，呎價約15,942元。

據了解，原業主於2000年7月以170.9萬元購入單位，持貨22年至今沽售，帳面獲利489.1萬元，單位期內升值近2.9倍。

第一城三房 13 年升值 1.7 倍

世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩指，沙田第一城8座低層B室，實用面積約451方呎，三房兩廳間隔，座向東北望內園景。原叫價760萬元，放盤1個月，減價106.2萬元或近14%，至653.8萬元成交，呎價約14,497元。

據了解，原業主於2009年9月以240.8萬元買入單位，持貨13年至今轉售，帳面賺413萬元，單位期內升值約1.7倍。

珀玥一房料實蝕逾 103 萬離場

世紀21奇豐物業區域經理李仕明稱，珀玥低層B室，實用面積約228方呎，一房間隔，成交價429萬元，呎價約18,816元，呎價創屋苑新低，比起4年前開售價還低，亦是屋苑自入伙以來，呎價首度跌穿1.9萬元。

據了解，原業主於2018年8月以523萬元買入單位，持貨4年至今沽售，帳面損手94萬元，計及使費，料實蝕逾103萬元離場。