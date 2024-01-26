沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況

二手業主願提供議價空間，帶動交投略有起色，沙田區屋苑兩房單位近日成交活躍。
市場消息指，沙田中心佳寧大廈高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，享高層正河景，屬「樓王」單位，以526萬元沽出，呎價約14,734元。據悉，新買家為區內上車客。資料顯示，同座低層E室於去年7月以600萬元售出，相隔約半年造價回落74萬元或約12.3%。原業主於2015年以510萬購入單位，持貨約9年，現轉手帳面僅賺16萬元，物業期內升值約3.1%。
好運中心中層戶415萬元成交
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田好運中心本月暫錄4宗成交，最新錄得桂林閣(D2座)中層E室買賣，實用面積約348方呎，兩房間隔。去年12月開價約456萬元，日前議價後以415萬元易手，累減41萬元或約9%，呎價約11,925元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑交通方便，配套完善，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2012年以308萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約107萬元，物業期內升值約34.7%。
內地專才入市偉華中心
中原地產沙田站第一分行高級資深分區營業經理敖國偉說，偉華中心剛錄本月首宗成交，單位為1座高層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，坐向東南，望開揚景觀。原開價約520萬元，議價後以478萬元沽出，累減42萬元或約8.1%，呎價約13,352元。
敖國偉透露，新買家為內地專才，見單位交通方便，鄰近大型商場，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於2011年2月以230萬元買入單位，持貨約13年，現轉手帳面賺248萬元，物業期內升值約1倍。
沙田第一城低層戶呎售近1.2萬
世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩稱，藍籌屋苑之一的沙田第一城，單位為26座低層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，坐向東北，望市景。單位放盤2個月，原開價420萬元，累減32萬元或約7.6%，至388萬元成交，呎價約11,902元。
據了解，原業主於2003年9月以81萬元購入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利307萬元，物業期內大幅升值約3.8倍。