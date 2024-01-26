沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況

二手業主願提供議價空間，帶動交投略有起色，沙田區屋苑兩房單位近日成交活躍。

市場消息指，沙田中心佳寧大廈高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，享高層正河景，屬「樓王」單位，以526萬元沽出，呎價約14,734元。據悉，新買家為區內上車客。資料顯示，同座低層E室於去年7月以600萬元售出，相隔約半年造價回落74萬元或約12.3%。原業主於2015年以510萬購入單位，持貨約9年，現轉手帳面僅賺16萬元，物業期內升值約3.1%。

好運中心中層戶 415 萬元成交

中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田好運中心本月暫錄4宗成交，最新錄得桂林閣(D2座)中層E室買賣，實用面積約348方呎，兩房間隔。去年12月開價約456萬元，日前議價後以415萬元易手，累減41萬元或約9%，呎價約11,925元。