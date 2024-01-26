熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-26 08:00:00

沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易│二手市況

分享：
沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況

沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況

二手業主願提供議價空間，帶動交投略有起色，沙田區屋苑兩房單位近日成交活躍。

市場消息指，沙田中心佳寧大廈高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，享高層正河景，屬「樓王」單位，以526萬元沽出，呎價約14,734元。據悉，新買家為區內上車客。資料顯示，同座低層E室於去年7月以600萬元售出，相隔約半年造價回落74萬元或約12.3%。原業主於2015年以510萬購入單位，持貨約9年，現轉手帳面僅賺16萬元，物業期內升值約3.1%

好運中心中層戶415萬元成交

中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田好運中心本月暫錄4宗成交，最新錄得桂林閣(D2)中層E室買賣，實用面積約348方呎，兩房間隔。去年12月開價約456萬元，日前議價後以415萬元易手，累減41萬元或約9%，呎價約11,925元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑交通方便，配套完善，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2012年以308萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約107萬元，物業期內升值約34.7%

沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況 沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況 沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況 沙田兩房交投活躍！沙田中心高層「樓王」526萬有交易｜二手市況

內地專才入市偉華中心

中原地產沙田站第一分行高級資深分區營業經理敖國偉說，偉華中心剛錄本月首宗成交，單位為1座高層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，坐向東南，望開揚景觀。原開價約520萬元，議價後以478萬元沽出，累減42萬元或約8.1%，呎價約13,352元。

Ad Block

敖國偉透露，新買家為內地專才，見單位交通方便，鄰近大型商場，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於20112月以230萬元買入單位，持貨約13年，現轉手帳面賺248萬元，物業期內升值約1倍。

沙田第一城低層戶呎售近1.2

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩稱，藍籌屋苑之一的沙田第一城，單位為26座低層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，坐向東北，望市景。單位放盤2個月，原開價420萬元，累減32萬元或約7.6%，至388萬元成交，呎價約11,902元。

Ad Block

據了解，原業主於20039月以81萬元購入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利307萬元，物業期內大幅升值約3.8倍。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受