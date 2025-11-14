沙田及馬鞍山現短炒獲利！第一城兩房半年賣貴14% 投資者連租約入手｜二手樓成交

利好消息帶動下，近期二手市場交投氣氛向好，亦連錄短炒獲利成交。 中原地產沙田置富第一城分行副分區營業經理鄭應強表示，藍籌屋苑之一沙田第一城11月暫錄約10宗買賣，較上月同期增加超過四成，實用平均呎價約13,290元水平。分行最新促成48座高層F室成交，單位實用面積約284平方呎，兩房間隔。 據了解，上址原開價約448萬元，議價後減價10萬元，連租約以438萬元沽出，呎價約15,423元。新買家為長線投資者，見單位價錢合理，區內配套完善，亦有企理裝修，即購入單位投資收租。

馬鞍山銀湖·天峰兩房790萬易手 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山銀湖·天峰本月暫錄約4宗買賣，屋苑最新錄得7座中層F室成交，單位實用面積約564方呎，兩房間隔。原開價約798萬元，議價後減價8萬元，以約790萬元易手，呎價約14,007元。