
地產
2025-11-14 18:00:00

沙田及馬鞍山現短炒獲利！第一城兩房半年賣貴14% 投資者連租約入手｜二手樓成交

沙田第一城11月暫錄約10宗買賣，較上月同期增逾四成，平均呎價約13,290元水平。(資料圖片)

利好消息帶動下，近期二手市場交投氣氛向好，亦連錄短炒獲利成交。

中原地產沙田置富第一城分行副分區營業經理鄭應強表示，藍籌屋苑之一沙田第一城11月暫錄約10宗買賣，較上月同期增加超過四成，實用平均呎價約13,290元水平。分行最新促成48座高層F室成交，單位實用面積約284平方呎，兩房間隔。

據了解，上址原開價約448萬元，議價後減價10萬元，連租約以438萬元沽出，呎價約15,423元。新買家為長線投資者，見單位價錢合理，區內配套完善，亦有企理裝修，即購入單位投資收租。

新買家料享4.4厘回報

至於是次成交單位現有租約月租約1.6萬元水平，新買家料可享約4.4厘租金回報。原業主於2025年4月以385萬元購入單位，持貨約半年多，現轉售帳面獲利約53萬元，單位期內升值約13.8%。

即睇沙田第一城放盤(House730)

沙田及馬鞍山現短炒獲利！第一城兩房半年賣貴14% 投資者連租約入手｜二手樓成交

銀湖·天峰本月暫錄約4宗二手成交。(資料圖片)

馬鞍山銀湖·天峰兩房790萬易手

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山銀湖·天峰本月暫錄約4宗買賣，屋苑最新錄得7座中層F室成交，單位實用面積約564方呎，兩房間隔。原開價約798萬元，議價後減價8萬元，以約790萬元易手，呎價約14,007元。

胡耀祖透露，新買家為用家，見單位環境舒適，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2025年6月以740萬元購入單位，持貨不足半年，是次轉售帳面獲利50萬元，單位期內升值約6.8%。

資料顯示，銀湖．天峰位於馬鞍山西沙路599號，2009年入伙，共有7座，提供2,169伙。

即睇馬鞍山銀湖‧天峰放盤 (House730)

