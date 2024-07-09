沙田小瀝源住宅地皮本周五截標 中原：估值約7.8億 料可獲4至5份標書

發展局早前公布推出沙田市地段623號小瀝源住宅地招標，地盤面積約26,100方呎，指定作非工業用途，最低及最高樓面面積分別為93,969方呎及156,600方呎，兩者均不包括將由買方按賣地條件，所興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊場所，以及停車處的政府地方樓面面積，並將於本周五截標。

料每呎樓面地價約 5 千

中原測量師行執行董事張競達表示，樓市撤辣後，由興奮期進入平穩期，整體入市心態算正面，但樓價正處調整期，加上現時息口仍高企，建築成本亦高，均影響發展商投地意欲及取態，加上貨尾量仍高，料發展商出價會較為審慎保守。是次推出的沙田小瀝源住宅地，位於沙田第一城附近，地皮規模較細，預計可提供約280伙。由於地皮周邊發展成熟，配套完善，亦鄰近第一城鐵路站，位置優越，在區內少有新供應，該地皮金額不高及投資風險較低情況下，料可吸引發展商垂青參與投地，預計可接獲約4至5份標書，料每呎樓面地價約5,000元，地價估值約7.8億元，並預料發展為中小型單位，配合區內住屋需求。