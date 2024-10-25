沙田小瀝源路住宅地截標｜高力：發展商多庫存投地保守 入標未算湧躍

政府第二季推出的唯一一副住宅地，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅用地今日(25日)中午12時正式截標。消息指，至少接獲6份標書，信和置業(083) ,新鴻基地產(016)及會德豐地產以獨資方式入標。 高力香港研究部主管李婉茵表示，就今日截標的小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號用地，入標情況未算湧躍。相對早前售出的源順圍項目，是次推出的地皮項目規模約大一倍。雖然區內交通及社區配套成熟，但地皮位置距離附近的港鐵站和其他民生設施仍較遠。地皮亦鄰近汽水廠、巴士廠和工業區，發展商可能憂慮未來項目對買家的吸引力。但關鍵在於發展商目前仍有很多庫存，估計現時專注出售現有單位，加上建築成本高，發展商對投地可能仍然保守。

高力估價及諮詢服務主管周若瑜續指，地皮的地盤面積約60,838方呎，估計可建樓面面積約304,191方呎，發展規模適中，預計項目落成後可提供約500多個住宅單位。地皮的一個優點是鄰近學校，包括浸會大學國際學院、浸會大學附屬中小學以及基督教國際學校，而離中文大學和沙田學院亦不算太遠，大學生和家長或會對將來的住宅項目有興趣。

料第三季大圍住宅地吸引 中小型發展商競投 就政府剛公布的第三季度賣地計劃，李婉茵表示，樂見政府回應市場建議，於剛宣布的第三季度賣地計劃公布一幅位於大圍的住宅用地和一幅位於洪水橋的多層現代產業大樓用地，推出配套成熟的用地和調整一些地皮項目的招標條款，有助提高發展商入標興趣，並助政府拉近本年度賣地收入目標。當中，大圍的住宅用地預計可提供360伙單位，周邊發展成熟，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，有望吸引中小型發展商競投。

周若瑜續指，就洪水橋的多層現代產業大樓用地，有助北部都會區的發展。在考慮業界的意見後，政府調整了洪水橋多層產業用地在出售條件，包括把地積比率由原本最高7倍下調至5倍，以及用於安置棕地作業用地需要交還政府的建成樓面比例由不少於三成下調至不少於兩成，這有助發展商減低成本。 李婉茵總結，自《2024年施政報告》公布後，尤其是宣布將會放寬物業按揭上限，加上經濟進入減息周期，物業成交量有所回升。另外，有部分發展商的現有住宅項目開始加價，反映市場對未來樓市的信心。隨著市場成交趨向活躍，港府的措施將有助用家及投資者獲得更大的流動性，進一步推動大額物業的交易量，從而促進市場的整體復甦。