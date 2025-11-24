熱門搜尋:

2025-11-24 17:55:00

沙田嶺已上樓書洋房新盤淪銀主盤放售 市值2.4億

沙田嶺3幢獨立屋近月淪為銀主盤被接管，世邦魏理仕承接管人委託為獨家代理出售大埔公路沙田嶺段8513851585173幢獨立屋，據了解市值合共約2.4億元。料業主為先機企業集團(176)主席「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。

該批獨立屋早前已上載樓書，3幢獨立屋均為兩層高實用面積分別為2,9723,2733,597方呎，各設有1,3381,601方呎花園，以及1,3441,661方呎天台間隔由為房及房，涵蓋私人泳池及前庭空間。

物業聳立於大埔公路沙田嶺段，環抱翠綠山巒之餘，同時亦緊密連接各區，駕車約8分鐘到大圍；約11分鐘到荔枝角商貿區，輕鬆到達市區及各大商業區。地下層與層之間的高度高達4.15米，落地大玻璃連接泳池，空間設計強調開揚感與自然採光，配合寬敞的窗户及天台，銜接室內外空間。

業主為「洗米華」前妻妹妹楊素麗

據了解，獨立屋的業主為三家不同公司名義，三家公司的董事均為同一名字料為先機企業集團(176)主席「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事甄梓謙表示作為該地段近年來少有推出的全新獨立屋樓盤，在市場中極為罕有的放盤，是次更是由接管人推售，本項目為三幢全新獨立屋項目，住客可充分利用室外空間，沉浸於翠綠山林與大自然之中的生活空間。加上最近一手住宅市場明顯回暖，反映出市場對優質住宅項目仍然充滿信心，是次由接管人出售，相信將備受市場矚目，作為自住居所極具價值，實屬難得一見的置業機會。

