沙田嶺已上樓書洋房新盤淪銀主盤放售 市值2.4億

沙田嶺3幢獨立屋近月淪為銀主盤被接管，世邦魏理仕承接管人委託為獨家代理出售大埔公路沙田嶺段8513、8515、8517號的3幢獨立屋，據了解市值合共約2.4億元。料業主為先機企業集團(176)主席，「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。

該批獨立屋早前已上載樓書，3幢獨立屋均為兩層高，實用面積分別為2,972、3,273、3,597方呎，各設有1,338至1,601方呎花園，以及1,344至1,661方呎天台，間隔由為四房及五房，涵蓋私人泳池及前庭空間。

物業聳立於大埔公路沙田嶺段，環抱翠綠山巒之餘，同時亦緊密連接各區，駕車約8分鐘到大圍；約11分鐘到荔枝角商貿區，輕鬆到達市區及各大商業區。地下層與層之間的高度高達4.15米，落地大玻璃連接泳池，空間設計強調開揚感與自然採光，配合寬敞的窗户及天台，銜接室內外空間。