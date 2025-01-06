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地產
2025-01-06 07:30:00

沙田愉翠苑連環成交 有裝靚景兩房放盤3個月525萬沽(多圖)｜二手居屋成交

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沙田區居屋交投活躍，其中鄰近港鐵第一城站的愉翠苑更現連環成交。萬方地產區域經理葉搏麟表示，愉翠苑N座高層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔。單位坐向西，外望開揚市景及山景，擁靚裝修。

葉搏麟透露，單位放盤3個月，原叫價530萬元，最終微減5萬元或約1%，以525萬元(居二市場價)成交，呎價約10,116元。原業主於2016年以428萬元買入單位，持貨約9年，物業期內升值97萬元或約22.7%

⇊直擊愉翠苑N座高層2室⇊

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愉翠苑高層三房套呎售9231

葉搏麟稱，愉翠苑C座高層6室，實用面積約650方呎，三房套間隔。單位坐向西北，外望開揚市景。

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據了解，單位放盤3星期，開價638萬元，最終以600萬元(居二市場價)成交，呎價約9,231元。原業主於2007年以170萬元一手買入單位，持貨約18年，物業期內升值430萬元或約2.5倍。

長情業主賣愉田苑兩房帳賺近18

另外葉搏麟指，沙田愉田苑A座中層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，坐向東南，外望市景。原叫價332萬元，放盤僅10日，最後減價15.2萬元或約4.8%，至316.8萬元(居二市場價)售出，呎價約7,056元。

據了解，原業主早於1982年以17萬元一手買入單位，持貨約43年，單位期內升值299.8萬元或近18倍。

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