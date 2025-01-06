沙田愉翠苑連環成交 有裝靚景兩房放盤3個月525萬沽(多圖)｜二手居屋成交

沙田區居屋交投活躍，其中鄰近港鐵第一城站的愉翠苑更現連環成交。萬方地產區域經理葉搏麟表示，愉翠苑N座高層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔。單位坐向西，外望開揚市景及山景，擁靚裝修。

葉搏麟透露，單位放盤3個月，原叫價530萬元，最終微減5萬元或約1%，以525萬元(居二市場價)成交，呎價約10,116元。原業主於2016年以428萬元買入單位，持貨約9年，物業期內升值97萬元或約22.7%。