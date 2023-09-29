沙田新盤｜長實名日．九肚山下周二起推10伙招標 買家配車位認購權

長實營業經理詹勳榮表示，今批單位全部位於第1座中高層，戶戶坐向東南，享海天一色開揚景致。是次特選的5伙四房雙套連工作間(附設洗手間)，屬第1座僅餘的頂級四房向海「大單邊」樓王之皇，分別位於12、16、17、19及21樓C室，實用面積1,226方呎，景觀開揚，主人房更可遠眺八仙嶺及吐露港美景。

他稱，其餘5伙三房一套連工作間(附設洗手間)，位於12、15、16、20及21樓B室，實用面積1,053方呎，同為開揚向海的三房樓王，露台享270度山海景觀。當中以第1座21樓C室為例：實用面積1,226方呎，客廳設有特大的觀景露台，視野寬廣，可俯瞰沙田海、城門河景及馬鞍山郊野公園開揚景致，再加上3.15米層與層之間高度，空間感充裕，布局鮮明實用。

另外，為配合周末及國慶假期，由周六(30日)起一連3天預約到場參觀的買家，可獲贈精美朱古力禮盒一份，名額有限，送完即止。

名日．九肚山共提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由479至1,226方呎。

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