沙田業主止賺！碧濤花園三房獲利653萬 希爾頓中心23年升值超過3倍

近日利好消息增加，部分買家入市信心希所提升，有部分業主趁勢減價出貨獲利，沙田兩屋苑業主帳面賺超過2倍離場。

碧濤花園三房減價 142 萬

中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田碧濤花園10月暫錄2宗成交，包括2期C座(怡景閣)低層A室，實用面積約900方呎，三房連套房間隔。今年初放盤時開價約1,100萬元，其後下調至1,000萬元，雙方議價後終以958萬元易手，累減142萬元或近13%，呎價約10,644元。

據了解，新買家為用家。原業主於2007年以305萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出單位帳面大賺約653萬元，單位期內升值約2.1倍。

希爾頓中心錄本月首宗成交

中原地產副區域營業董事馮澤源指，沙田市中心本月暫錄約3宗成交，其中希爾頓中心剛錄本月首宗成交，屋苑D座高層連天台戶，實用面積約427方呎，三房間隔。去年8月叫價約830萬元，今年9月調整至700萬元，終吸引多組客人睇樓還價，議價後以688萬元沽出，累減142萬元或約17.1%，呎價約16,112元。

馮澤源透露，新買家為用家。原業主早於1999年以167萬元入市，持貨約23年，是次沽出單位帳面獲利約521萬元，單位期內升值約3.1倍。