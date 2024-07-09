沙田瓏珀山單日標售5伙 吸金1億｜新盤成交

其餘4伙標售單位包括King Tower 1座11樓A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,211方呎，以2,048.86萬元售出，呎價16,919元；King Tower 1座 8樓A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,211方呎，成交價1,977.68萬元，呎價16,331元。

貴為今年上半年「賣樓王」的新鴻基地產(016)，旗下沙田半山現樓新盤「瓏珀山」銷情持續，今日(9日)以招標形式售出5伙，吸金逾1億元；項目6周內累沽57伙，套現近11億元。

至於King Tower 2座11樓A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交價1,772萬元，呎價16,701元；以及King Tower 2座17樓B室，三房一套間隔，實用面積948方呎，以1,680萬元售出，呎價17,722元。

「瓏珀山」位於小瀝源多石街33號，採低密度建築群設計，分兩期發展，設5座19層高住宅大樓，合共提供335伙，單位實用面積介乎920至2,504方呎，開則以三房及四房為主。

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