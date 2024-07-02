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2024-07-02 19:28:28

沙田瓏珀山連環售出5伙 四房雙套呎價撲2萬｜新盤成交

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沙田瓏珀山連環售出5伙 四房雙套呎價撲2萬｜新盤成交

瓏珀山不足5周累售共52伙。(資料圖片)

新界區現樓項目獲追捧，新鴻基地產(016)旗下沙田半山「瓏珀山」今日(2)以招標形式售出5伙，套現接近1億元；不足5周累售共52伙。

今日5伙標售單位中，成交金額及呎價最高為Crown Tower, 23A室，四房雙套間隔，實用面積1,502方呎，成交金額2,951.69萬元，呎價19,652元。

其餘4伙標售單位分別為King Tower 2, 21C室，三房一套間隔，實用面積986方呎，以1,810.68萬元售出，呎價18,364元；而King Tower 2, 15A室，三房一套連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交價1,808萬元，呎價17,041元；King Tower 2, 12A室，三房一套連書房間隔，實用面積1,061方呎，以1,783.12萬元售出，呎價16,806元；以及King Tower 1, 16B室，三房一套間隔，實用面積943方呎，成交金額1,629.08萬元，呎價17,275元。

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「瓏珀山」位於小瀝源多石街33號，採低密度建築群設計，分兩期發展，設5座19層高住宅大樓，合共提供335伙，單位實用面積介乎920至2,504方呎，開則以三房及四房為主。

即睇沙田瓏珀山最新資訊 (House730)

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