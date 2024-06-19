沙田私樓三房呎售8424元 業主03年沙士撈底 劈價賣仍大賺走

2003年「沙士」(非典型肺炎)在香港爆發，當時樓市曾現恐慌性拋售，樓價大插水，有當年撈底執平貨的業主，即使在近期樓市氣氛轉弱下沽貨，帳面仍錄得可觀升幅。

中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍及沙田區本月暫錄約43宗成交，其中沙田富豪花園佔約2宗成交，屋苑最新錄得E座中層C室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔。

據了解，單位於去年11月開價約800萬元放售，其後降價至730萬元，日前議價後以700萬元易手，放盤約7個月累減約100萬元或約12.5%，呎價約8,424元。新買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。