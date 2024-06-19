沙田私樓三房呎售8424元 業主03年沙士撈底 劈價賣仍大賺走

2003年「沙士」(非典型肺炎)在香港爆發，當時樓市曾現恐慌性拋售，樓價大插水，有當年撈底執平貨的業主，即使在近期樓市氣氛轉弱下沽貨，帳面仍錄得可觀升幅。
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍及沙田區本月暫錄約43宗成交，其中沙田富豪花園佔約2宗成交，屋苑最新錄得E座中層C室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔。
據了解，單位於去年11月開價約800萬元放售，其後降價至730萬元，日前議價後以700萬元易手，放盤約7個月累減約100萬元或約12.5%，呎價約8,424元。新買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。
原業主於2003年以203萬元購入單位，持貨約21年，即使大幅劈價，但帳面仍獲利約497萬元，物業期內升值近2.5倍。
寶翠園沙士貨5.7萬租出 業主享近10厘回報
利嘉閣地產西南大學站分行經理盧聖鋒稱，西半山寶翠園8座中層E室，實用面積約1,158方呎，採三房一套連工人套房間隔，外望維港海景。
盧聖鋒指，業主原以60,000元放租，經洽談後減價3,000元或5%，最終以57,000元承租，呎租約49.2元。租客為區內家庭客，鍾情單位間隔合用，家電齊備，附設雅致裝修，加上屋苑地理位置優越，坐落港鐵站上蓋，商場及超市等生活配套一應俱全，屬優質放盤單位，睇樓後即與業主議價洽租。
據悉，業主於2003年以約710.5萬元購入單位，現成功租出，租金回報高達9.6厘。盧聖鋒補充，該屋苑現有約23個單位放租，最低入場租金由30,000元起。